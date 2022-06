Comesaña: Satisfecho con el DIM y suspenso sobre su futuro

Aunque no aseguró su continuidad en el DIM, Julio Comesaña se mostró contento por el semestre del equipo. “Que miren de dónde vienen…”

Deportivo Independiente Medellín cerró bien su semestre goleando 5 a 1 a La Equidad en Bogotá, pero lastimosamente los resultados previos y la victoria del Deportes Tolima no le permitió clasificar a la final. Julio Avelino Comesaña, en un tono muy reflexivo sobre propios y ajenos, dejó varios títulos en su última rueda de prensa del campeonato.

Lo que dijo Comesaña en la última rueda de prensa del semestre

“El fútbol es tan incierto que hoy pasó alguien que nadie me imaginaba. Es una noche que dignifica al fútbol por lo que hizo Equidad, y a nosotros como un equipo que tiene integridad. Tengo contrato hasta diciembre, no hemos tenido conversación sobre el proyecto del segundo semestre. Estaré a la espera, hay tantas cosas por hacer y muy poquito tiempo”

“Si piensan que no debo seguir, o me tengo que ir, me voy. Solo me ata mi compromiso con el trabajo, no el dinero. Lo que hicieron estos jugadores ha sido maravilloso. Que miren para atrás y se fijen de donde vienen, y a qué se apunta en el futuro. Yo no pienso en finales… para ser campeón hay que hacer muchas cosas”

“Me siento satisfecho por los resultados. Teníamos la ilusión de llegar a la final, y ni no la ganábamos éramos una porquería. Hay personas que no tienen educación ni información… yo estoy feliz. Crecimos futbolísticamente, y hay muchas cosas que hacer. Si están dadas las condiciones, bien. No voy a pelear con nadie”

“Hay cosas que van fastidiando. Nadie imaginó que íbamos a hacer una campaña como esta. Generan obligaciones desde afuera de que hay que ganarle a todos, y están equivocados. El Medellín siempre ha sido un club apetecido, y hay gente que se quiere meter, y cuando están no pasa nada”