¿Ya cargaron los giros 18 y 19 del Ingreso Solidario?

Los giros 18 y 19 del Ingreso Solidario están pendientes para entregarse en octubre. Prosperidad Social dijo que desde la tercera semana de octubre.

Sin embargo, cuando la tercera semana del presente mes llega a su final aún no se ha dado alguna información oficial, con relación al día en el cual inicia la entrega del beneficio económica. Otra de las informaciones que se tenían al respecto es con relación al monto a pagar. Se dijo que serían $320.000, que es el valor acumulado de los giros 18 y 19.

¿Por qué no han cargado los giros del Ingreso Solidario?

Si aún no existe un pronunciamiento oficial con relación a la fecha de pago que tiene el Ingreso Solidario de octubre, tal vez una de las razones es porque los recursos no llegan todavía a las entidades a cargo del proceso de dispersión.

Es decir, hay recursos para pagar (de lo contrario no hubiese sido extendido el programa). Lo que no se ha hecho, o está pendiente, es que las entidades tengan esos recursos para comenzar con los pagos. De manera extraoficial se ha dicho que el giro 18 ya está cargado. ¿El 19 no?

Esa es una de las grandes inquietudes alrededor del Ingreso Solidario de este mes. Faltan pocos día para el final de octubre, así que en cualquier momento debe producirse algún anuncio oficial sobre la llegada del dinero.

¿Quién dice cuándo pagan?

Prosperidad Social debe pronunciarse acerca del inicio en este proceso de dispersión en el Ingreso Solidario. Luego, si todo va de la forma en que está proyectado, cada entidad a cargo de los giros informará mediante mensaje de texto a los beneficiarios cuándo llega el giro.

No se conoce tampoco si al mismo tiempo se pagará a bancarizados y los que no (cobran por Supergiros). Hay varios detalles pendientes de una definición.