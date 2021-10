¿Se completarán los 2 meses sin pagos del Ingreso Solidario?

Los días pasan y la noticia acerca de cuándo se debe comenzar a pagar el Ingreso Solidario de octubre no llega. ¿Qué pasa en Prosperidad Social?

La entidad a cargo de todo el manejo operativo en el Ingreso Solidario dijo, hace una semana, que estaba retrasada en comenzar con este proceso de dispersión, debido a la tardanza en la transición. Resulta que el programa se reactivó. Estaba quieto en cuanto a nuevos giros, mientras se confirmaba la entrada en vigor de la ley de inversión social, cuyo contenido confirma la extensión de este incentivo económico.

Por lo tanto, los recursos para los giros de este mes debían comenzar su ciclo. Del Ministerio de Hacienda y de allí a Prosperidad Social, donde se coordina la entrega con las entidades financieras. En esas estaban.

Desde que Susana Correa, directora de Prosperidad Social, explicó el motivo de la tardanza en la entrega de los giros a la fecha, no hay nada. No se sabe cuándo pagarán. Octubre está próximo a cerrar y si bien es posible que en menos tiempo del esperado exista algún pronunciamiento también puede acontecer lo opuesto, que no lo paguen.

¿Se completarán 2 meses sin Ingreso Solidario?

Entre final de octubre e inicio de noviembre hay pocos días. Bien pueden pagar ya o dejar todo para el siguiente mes. De cualquier manera, ya serían 2 meses sin pagos del Ingreso Solidario. Se deben los giros 18 y 19. ¿Se acumulará con el 20?

Hay gran expectativa por conocer qué pasará. Se pide a los beneficiarios del programa estar pendientes de la información que se brinde en Prosperidad Social, única entidad a cargo de pagar el subsidio.