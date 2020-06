Requisitos que debe cumplir para estar en el Ingreso Solidario





Hace 11 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Es importante distinguir entre “requisitos” e “inscripciones” con relación al programa del Ingreso Solidario.

El Ingreso Solidario consiste en el pago de tres giros, cada uno por valor de $160.000 hasta llegar a los $480.000. Fue creado durante el estado de emergencia económica, como una medida que ayude a las familias más pobres y vulnerables durante la pandemia.

+ Cómo se hace la consulta con cédula del Ingreso Solidario DNP

+ Ingreso Solidario en Colombia: Deje su número de celular si no le han pagado

+ ¿Cuántas veces en el año se paga la Devolución del IVA?

Inscripciones como tal no hay. No existe esa figura en este programa social. Lo anterior debe ser tenido en cuenta por aquellas personas que aún siguen a la espera de estar en el listado de beneficiarios con estas transferencias monetarias no condicionadas.

La única forma en que una persona puede verificar si está incluido en el Ingreso Solidario es diligenciando el formulario de consulta que está en la página oficial. Para ello debe tener a mano su cédula y no olvidar llevar el campo de teléfono móvil.

El Departamento Nacional de Planeación, que luego será reemplazado por Prosperidad Social en la administración y ejecución de este programa, tiene como meta alcanzar los 3 millones de hogares beneficiados con el Ingreso Solidario.

¿Quiénes están en el Ingreso Solidario?

Siempre se ha dicho que son familias pobres, en condición de vulnerabilidad. Hogares en una situación económica agravada por cuenta de la pandemia. Los estragos económicos hicieron que sus ingresos se disminuyeran considerablemente y al no tener otro tipo de ayudas se convierten en potenciales beneficiarios del auxilio económico por un monto tal de $480.000.

Requisitos para estar en el Ingreso Solidario

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, las personas elegidas para estar en el Ingreso Solidario son aquellas que no están incluidas en otros programas del Gobierno Nacional como: Devolución del IVA, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

En la selección de los beneficiarios se tuvieron en cuenta información procedente de bases de datos como el SISBÉN, Prosperidad Social, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.