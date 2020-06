¿Quiere saber dónde le consignaron el Ingreso Solidario?

Conozca cómo saber dónde fue girado el dinero del Ingreso Solidario. Si es a un banco o entidad financiera con servicio de cuenta digital.

O también, ya que ha pasado, si ha sido tan difícil localizar a esa familia, que en últimas la entrega del beneficio económico se hace de forma presencial, como ya ha sucedido en varios municipios del país, labor en la cual tuvieron participación entidades como el Banco Agrario, Caja Social y Bancamía.

El programa social del Ingreso Solidario, que en este mes va por su tercer giro de $160.000, tiene como objetivo principal llegar con la ayuda a un total de 3’000.000 de hogares. Transcurridas las dos primeras semanas del mes de junio, la meta va en un 80%.

Una de las dificultades que se pueden presentar para no tener aún el cumplimiento en la meta de beneficiarios consiste en que muchas personas no saben si ya recibieron la ayuda. Incluso: No tienen ni la menor idea acerca de dónde les ha sido consignado el Ingreso Solidario.

¿Quiere saber dónde le giraron su Ingreso Solidario?

Una de las primeras soluciones, la más recurrente y la mejor de todas, es hacer la consulta en el link oficial del Ingreso Solidario, dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Ingresan a la parte donde dice “Consulta giros y beneficiarios en proceso”. A continuación se abre un formulario con unos campos a llenar.

Cuando han llevado a buen término los pasos anteriores, el sistema de una vez les da una respuesta. En primer lugar, sabrán a ciencia cierta si les darán o no la ayuda. Si aparecen en el programa social. Acto seguido se les indica dónde les harán el pago del Ingreso Solidario.

Es decir, si es una cuenta de ahorros o en caso de no tener se les indica cuál es el servicio digital en el cual gestionan todo el proceso para la entrega del dinero. Por lo general les piden que abran una cuenta en ese servicio, bien sea Movii, Nequi, Ahorro a La Mano o Daviplata.

Por lo general, el mensaje que les sale en la web del Ingreso Solidario DNP es:

“El hogar de (nombre) con identificación (cédula) es beneficiario y el Banco Caja Social le entregará su Ingreso Solidario”.

Notificaciones vía teléfono celular

Los usuarios que son elegidos por el DNP para el Ingreso Solidario deben ser personas que no estén en otro programa social. Para ello se revisaron varias bases de datos hasta dar ciudadanos que en verdad necesitan la ayuda. Por eso tienen una buena información para localizarlos.

Una de las formas en las cuales también se le indica a la persona dónde puede reclamar el Ingreso Solidario es vía mensaje de texto. Se hace cuando ha sido confirmado en el programa social y en adelante, cada vez que llegue un pago a su cuenta habrá notificaciones.

Si son beneficiarios con cuenta de ahorros, las entidades bancarias se encargan de informarle. Igual ocurre con los servicios de cuenta digital. De cualquier forma, se recomienda hacer revisiones a sus cuentas, especialmente cuando el Gobierno Nacional y el DNP confirman novedades con relación a las fechas de pago.

