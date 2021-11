¿Por cuánto llegará el giro 20 del Ingreso Solidario?

Ingreso Solidario, programa que es coordinado por Prosperidad Social, tiene vigente el pago de los giros 18 y 19. ¿El giro 20 vendrá acumulado?

El pago del subsidio Ingreso Solidario se hace cada mes, de acuerdo con la normatividad vigente. Se viene de un ciclo acumulado, donde se hicieron pagos de dos meses, pero este tipo de situaciones se entiende que no son habituales. Salvo casos muy importantes, se hacen.

Así ocurrió con los giros 18 y 19. Se organizaron en un solo periodo por una etapa de transición, ya que el Ingreso Solidario fue extendido hasta diciembre de 2022, conforma a lo estipulado en la ley de inversión social.

Por lo tanto, llegados a la normalidad en el programa, lo esperable en este caso es que el giro 20 se haga efectivo en noviembre. No dejar pasar más tiempo. Prosperidad Social deberá dar cuenta de ello en las siguientes semanas, no antes del 12 de noviembre, que es cuando finaliza el actual ciclo de pago para los hogares no bancarizados.

Valor del giro 20 en el Ingreso Solidario

En este caso, el desembolso de la ayuda solidaria con relación al giro 20, como es un solo periodo, no debería llegar acumulado. En consecuencia, el valor a esperar es de $160.000, la tarifa que siempre se ha vendido manejando en el programa.

Los acumulados se hacen en casos especiales. Se da cuando hay pagos de anteriores meses que deben saldarse y se cuenta con la aprobación para la entrega de esos recursos.

Pero si se trata de un beneficiario que está al adía en sus pagos, sin reportar dificultades por no pago en algún periodo anterior, no debería presentar inconvenientes en este ciclo de noviembre.