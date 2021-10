Ingreso Solidario: ¿Giros 18 y 19 ya están en los bancos?

Siendo mediados del mes de octubre del 2021, el pago de los giros 18 y 19 del Ingreso Solidario no tiene un día fijo de inicio en el proceso de dispersión.

Se sabe, ya que en su momento lo dijo de esta forma Prosperidad Social, que este mes llega acumulado. El valor de $320.000 que será depositado corresponde a los dos periodos en cuestión.

Lo que no se sabe aún es si el giro ya está. El dinero por el cual esperan los beneficiarios con bastante ansiedad en esta ocasión (en septiembre no hubo pago) aún no se reporta, aunque en realidad falta poco para dar como un hecho el desembolso de la ayuda solidaria en este periodo.

Recordemos que Ingreso Solidario fue extendido, con giros que van hasta diciembre del año 2022, como aparece registrado en la ley de inversión social aprobada en el Congreso de la República. Estos pagos son los primeros tras la aprobación del documento oficial.

Por lo tanto, existe la garantía del dinero. Hay recursos porque fueron aprobados. Lo que falta por concretar en octubre es cómo será la entrega del Ingreso Solidario en cuanto a las fechas. Debe ser en la tercera semana de octubre, así que en ese momento corresponde atender las indicaciones del DPS.

¿Giros 18 y 19 ya están en los bancos?

Una vez se dé el anuncio oficial para el inicio en el proceso de entrega de los giros, los bancos arrancan con la entrega del dinero. Es posible que algunas entidades ya tengan uno de los dos pagos, pero este es acumulado.

Cualquiera sea el caso, lo mejor es esperar a que se dé el anuncio oficial y así los hogares beneficiarios estén prestos a recibir el pago.