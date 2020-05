Ingreso Solidario en junio: ¿Cuándo giran los $160.000?





En el mes de junio los beneficiarios del programa Ingreso Solidario tienen la opción de acceder a un beneficio económico más.

El Gobierno Nacional, como medida para ayudar a la población que atraviesa una compleja situación económica durante la pandemia, aumentó el valor del Ingreso Solidario. Para ello, hay una tercera consignación, giro o pago (ya que también se hace presencial) confirmado para el mes de junio.

El pago del Ingreso Solidario, programa coordinado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es por valor de $160.000 y será consignado a los hogares bancarizados o llega en forma de giro mediante los servicios de cuentas digitales, prestados por operadores como Movii, Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Nequi y Ahorro a La Mano), así como el Banco Agrario o Caja Social.

¿Quiénes serán los primeros en recibir los $160.000 del Ingreso Solidario en el mes de junio?

Por lo general, como ya ha pasado con los anteriores giros, las familias que ya tienen los anteriores pagos son los primeros en contar con el Ingreso Solidario programado para el mes de junio de 2020.

Recodemos que primero se tenían presupuestados solamente dos pagos del Ingreso Solidario y que el monto inicial será de $240.000, pero ante el alargamiento de la cuarentena y como apoyo adicional para las familias beneficiadas, el presidente Iván Duque decidió aumentar el pago de este programa social.

¿Desde cuándo se cobra el tercer giro?

El segundo giro del Ingreso Solidario se hizo desde el 21 de mayo y tiene como fin alcanzar a la mayor cantidad de beneficiarios con el programa social, que deben ser tres millones de hogares colombianos. Lo anterior significa que el tercer giro del Ingreso Solidario debe estar programado para la segunda semana de junio, tal y como se dijo en su momento por parte del director del DNP, Luis Alberto Rodríguez.

Como la meta del Gobierno Nacional en mayo se cumplió, ahora se piensa en destinar la programación para el tercer giro durante la mitad del mes de junio. Así, este auxilio económico alcanzará los $480.000 pesos por cada hogar beneficiado con la ayuda.

¿Aún no le han dado el giro del Ingreso Solidario?

Es posible que existan familias beneficiadas con la ayuda a quienes aún no les han pagado el Ingreso Solidario. Por eso, desde el pasado 26 de mayo y hasta el 11 de junio habrá un esfuerzo importante con las alcaldías para tratar de localizar a esos beneficiarios.

El DNP también habilitó en su web oficial del Link de consulta para saber si es beneficiario del Ingreso Solidario y cuando le pagarán (en caso de ya estar confirmado en el programa con antelación) una casilla en la cual se puede dejar el número del teléfono celular. Una forma de ayudar en la labor de localización a esos hogares sin el dinero.

¿Cambió su número de teléfono celular?

Recordemos que dentro de las formas que tiene el Gobierno Nacional para confirmar a los beneficiarios del Ingreso Solidario figura un mensaje de texto con la confirmación adicional, si se trata de una familia no bancarizada, del servicio de cuenta digital en el cual debe registrarse para que le hagan los respectivos pagos.

Si por alguna razón esas familias no tienen celular, o lo cambiaron justo antes de lanzarse el programa, el DNP tiene como recomendación estar pendientes del link de consulta (accedan desde aquí). Si estén incluidos dentro de las familias que tendrán la transferencia monetaria no condicionada, entonces les informarán cuál es la plataforma de pago que deben tener.

Pasos para cobrar el Ingreso Solidario

Ingresar a la web oficial del Ingreso Solidario, donde deben revisar en el link de consulta si son beneficiarios, en caso que aún no sean notificados por otra vía (mensaje de texto).

Si tienen cuenta de ahorros entonces hay que estar pendientes de su saldo. Hay bancos que notifican de esta consignación con mensaje al titular de la cuenta.

Si es un beneficiario no bancarizado, el Ingreso Solidario llegará a sus manos, una vez abra una cuenta digital en algún servicio tipo Nequi, Ahorro a La Mano, DaviPlata y Movii.

Si usted no ha sido elegido, revise también si su pareja tiene opciones de estar en el programa.- Este es ingreso de tipo familiar.

Bancos en los cuales se cobra el Ingreso Solidario

Av Villas; Banagrario; Bancamía; Corpbanca – Helm; Falabella; Finandina; Pichincha; WWB; Bancolombia; Bancoomeva; Bancoopcentral; Bbbva Colombia; BCSC; Davivienda; Banco de Bogotá, Banco de Occidente; Banco Popular; GNB Sudameris, Banco W, entre otros… En otras palabras en la cuenta donde el beneficiado tenga sus ahorros, ahí mismo les depositan el Ingreso Solidario.

Servicios de cuentas digitales que pagan el Ingreso Solidario: Daviplata (Davivienda); Nequi (Bancolombia); Ahorro a la Mano (Bancolombia); Movii.

¿Qué pasa si no cobró los giros anteriores?

No tiene de qué preocuparse porque el dinero se acumula. Si es cuenta de ahorros, no hay problema. En el caso de los servicios digitales hasta el momento no se ha emitido alguna notificación que dicte lo contrario.

Además, si por alguna razón no le han pagado aún, es muy factible que entre mayo y hasta la segunda semana de junio el DNP, a través de sus intermediarios financieros, le haga entrega de los $320.000 correspondientes a los dos giros pendientes.

¿Qué hacer cuando su cédula no coincide con el nombre del beneficio?

Para este tipo de situaciones, que no son usuales, pero están dentro de las posibilidades, el DNP aconseja a remitirse a la oficina del SISBÉN más cerca con el propósito de hacer la salvedad en el menor tiempo posible. También se puede hacer una consulta similar a la línea telefónica de atención gratuita para el Ingreso Solidario: 01 8000 12 87 70.