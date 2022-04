¿En abril hay un huevo pago del Ingreso Solidario?

Para este 2022 los pagos del Ingreso Solidario tienen vigencia hasta el mes de diciembre. Este año se hicieron cambios importantes en el programa.

El programa social, que destina un incentivo económico a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, aumentó su base de beneficiarios en el 2022. Pasó de tres a cuatro millones de hogares.

Así lo explica el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la entidad a cargo del manejo operativo en el Ingreso Solidario:

“Ingreso Solidario inicialmente fue diseñado para operar por tres meses. Gracias a la Ley de Inversión Social aprobada por el Congreso, y sancionada por el presidente Iván Duque, Prosperidad Social podrá ejecutar el programa hasta 2022. La Ley de Inversión Social aumenta la cobertura del programa, pasando de 3 millones a 4 millones 85 mil hogares beneficiarios, a partir de marzo y abril de 2022”.

¿En abril hay nuevos pagos?

La respuesta es no. No hay un nuevo periodo, ya que el programa no se paga mensual este año, sino cada 2 meses. El último ciclo activo en este sentido comenzó en marzo y cubre abril.

Significa que para el mes de mayo, seguramente a comienzos, se dará la fecha para el pago del nuevo ciclo. Los pagos llegan a los beneficiarios que tengan cuenta de ahorros activa o algún producto financiero digital. De igual manera, si las familias beneficiarias no están bancarizadas, entonces pueden recibir el dinero del incentivo mediante cobro presencial en Supergiros y su red de aliados.

En abril se abrirá un periodo especial de pagos, pero solo para aquellos beneficiarios que tienen giros pendientes de los años 2021 y 2020.