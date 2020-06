Bogotá tendrá Pico y Cédula en el primer Día sin IVA

El primero de los Días sin IVA se cumplirá el viernes 19 de junio. Justo en la semana que Bogotá arrancó con el Pico y Cédula para compras y/o diligencias.

Los Días sin IVA buscan acelerar la reactivación económica de Colombia. Incentivar las compras de las personas, ya que en esas jornadas estarán exentas de pagar el famoso impuesto del 19%. Aplicará para una cantidad determinada de compras y productos, pero sin lugar a dudas que hay bastante expectativa en el sector comercial.

En el caso de Bogotá persiste una gran inquietud porque coincide con la primera semana del pico y cédula implantado en la Capital de la República como una medida tendiente a controlar la velocidad de propagación que tiene el COVID-19. Se busca que durante esos días exista control en los establecimientos comerciales.

Si el último dígito de la cédula de ciudadanía es número par (incluido el cero), entonces puede hacer compras y diligencias personales en días impares. Con los impares pasa al revés: Solo pueden salir a comprar en días pares.

Si bien existen ciudades en las cuales durante los Días sin IVA se levantan las restricciones de Pico y Cédula, para el caso de Bogotá no ocurre igual. La alcaldesa Claudia López ratifico la permanencia de la medida él 19 de junio.

“Estamos en una pandemia, no estamos de shopping. No estamos gastándonos lo que no tenemos, por eso debemos tener conciencia”, dijo López.