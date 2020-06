Consulte fácil y muy rápido si le darán el Ingreso Solidario





No hay necesidad de complicarse tanto, ni tampoco pensar que la consulta para saber si le darán el Ingreso Solidario es un trámite engorroso.

El programa social del Ingreso Solidario, destinado a los hogares y familias que están en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, adelanta en el mes de junio el pago del segundo giro y también se inicia con una nueva entrega de $160.000.

Son días de bastante interés también por parte de varias personas y familias que por su situación tienen la duda de saber si están incluidos como beneficiarios. Lo primero que deben saber es que existe una forma muy sencilla de conocer si recibirán el auxilio económico.

Ustedes mismos, sin ayuda de nadie. Ojo: No confundir esta consulta para el Ingreso Solidario con una supuesta inscripción al programa porque esto último no es cierto. El Departamento Nacional de Planeación (después será Prosperidad Social) elige a sus beneficiarios y no al revés.

La meta del Ingreso Solidario es llegar a los 3 millones de hogares. Aún falta para llegar a esa cifra, por lo que es perfectamente posible hacer esta consulta.

¿Cómo consultar si es beneficiario del Ingreso Solidario?

Toda consulta oficial arranca con la página del Ingreso Solidario, ingresosolidario.dnp.gov.co. Allí también se encuentra la información relacionada con el programa y despejar dudas.

Para hacer la consulta del Ingreso Solidario deben acceder a un botón que se llama “Consulta Giros y beneficiarios en proceso”.

Al acceder a ese link les abre un pequeño formulario con varios a llenar: Tipo de documento, primer nombre, primer apellido, fecha de expedición del documento y teléfono móvil.

Importante dejar el dato actualizado del número de teléfono móvil porque así ayuda a actualizar esta información, bien sea para Ingreso Solidario o cualquier otro programa social.

El sistema les indicará si están o no en el programa.

Si es beneficiario del Ingreso Solidario, con cuenta de ahorros…

En este caso se obtendrá la información relacionada con el banco en el cual será girado el dinero de la ayuda económica que tiene este programa social, enfocado a llegar con un subsidio económico a familias en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema.

Recuerde que si tienen cuenta en Davivienda o Bancolombia, estas entidades bancarias tienen habilitados para sus clientes unos links de consulta, donde les dicen si el dinero del Ingreso Solidario u otro tipo de programa social ya fue consignado.

¿Es beneficiario del Ingreso Solidario, pero no tiene cuenta de ahorros?

Para este tipo de hogares, conocidos también como “no bancarizados”, si son confirmados como beneficiarios del Ingreso Solidario también se les indica cuál es el servicio de cuenta digital en el cual deben registrarse. Allí les enviarán el dinero correspondiente a los giros hechos hasta el momento por el programa social.

¿Cuándo arranca el tercer giro del Ingreso Solidario?

La entrega del tercer giro está programado para hacerse desde el 8 de junio. El DNP adelanta los pagos de los primeros dos giros. Si los beneficiarios del programa ya recibieron los primeros pagos, deben estar atentos porque en las siguientes semanas habrá una nueva notificación para informarles sobre el reciente giro.

¿A cuánto asciende el monto de lo que se paga en el Ingreso Solidario?

El valor total del programa se estima en $480.000, dinero que se organizó para entregarse en tres pagos o en su defecto, si hay familias que con pagos pendientes y que están en el listado de beneficiarios, el pago se acumula.

¿Qué hacer si el número de cédula no corresponde con el nombre del beneficiario?

Esta es una situación atípica, pero posible. La recomendación que se hace desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es remitirse en el menor tiempo posible al administrador del SISBÉN en la alcaldía. Comentan el caso para hacer el ajuste respectivo.

+ ¿Por qué no le dan el Ingreso solidario si tiene SISBÉN bajo?

Así mismo, se recomienda a los hogares beneficiarios con la ayuda que si tienen una situación así se haga uso de la línea de atención telefónica que tiene el Ingreso Solidario: 01 8000 12 87 70

También pueden escribir al correo electrónico [email protected].

Prosperidad Social se hará cargo del Ingreso Solidario

El DNP dejará de ser la entidad encargada de coordinar el pago del Ingreso Solidario. De acuerdo con el decreto 812, del 4 de junio de 2020, la administración del programa incluyendo los pagos de los giros, serán administrados y ejecutados por parte de Prosperidad Social. También ocurre lo mismo con Colombia Mayor y la Devolución del IVA.

¿No le han pago alguno de los giros?

Sobre este tema, si son beneficiarios del programa porque salen en la consulta que se hace en la web del Ingreso Solidario, entonces deben esperar a la llegada de esta ayuda. De acuerdo con el Presidente de la República, Iván Duque, “Sabemos que hay algunas familias que aún no han entrado a la base de datos y, así como lo dijimos el mes pasado, quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a Ingreso Solidario en este mes recibirán el equivalente a $480.000 que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia”.

¿Cuáles son las aplicaciones que intermedian en el pago del Ingreso Solidario?

Si no tiene cuenta de ahorros, el pago del Ingreso Solidario se hace a través de servicios de cuenta digital. En otras palabras, “billeteras virtuales”. Estos servicios no tienen costo, son de inscripción gratuita y mediante su uso el programa Social destina también la dispersión de los pagos.

Las personas beneficias que reciben los pagos del Ingreso Solidario a través de esta modalidad son aquellas sin cuenta de ahorro. En ese caso, son notificados acerca de cuál servicio es el canal para el pago. Se dispone de Movii, Daviplata, Ahorro a La Mano y Nequi.

Cabe anotar también que el Banco Agrario también hace el pago del Ingreso Solidario a nivel municipal y en compañía de Caja Social son las entidades que apoyan en el pago de la transferencia económica en forma presencial.