El Banco Agrario aún sigue a la espera de confirmar cuándo inician los pagos del Ingreso Solidario correspondientes al mes de septiembre.

Hasta hace un tiempo, en el Banco Agrario era posible revisar a través de un link si un cliente de este banco (que tuviera alguno de los productos ofrecidos por la entidad) supiera si estaba o no en el Ingreso Solidario. Un formulario de consulta similar al que utilizan otras entidades financieras como Bancolombia, el de Daviplata, MOVii.

Sin embargo, ya no está. No significa que este banco dejara de pagar el Ingreso Solidario. Todo lo contrario. El Banco Agrario es fundamental en este proceso de dispersión, dado que es la entidad que tiene presencia en municipios donde no están otras entidades financieras muy tradicionales y concurridas. También ha estado en el pago a hogares no bancarizados provenientes de la toma de municipios, con giros por ventanilla.

El Banco Agrario, como entidad del Gobierno Nacional, es de los más activos en la entrega de subsidios y con el Ingreso Solidario, así ya no se cuenta con el link de consulta con la cédula, la ciudadanía tiene distintas maneras para saber si ya le llegó el giro del mes de septiembre, quinto entro de la programación de pagos mensuales que se hacen.

¿Cómo saber si el Banco Agrario ya pagó?

Si son beneficiarios del Ingreso Solidario que reciben sus pagos en la cuenta de ahorros que tienen con el Banco Agrario, entonces se hace revisión de saldo por los métodos tradicionales ofrecidos por parte de esta entidad financiera.

Cuando las personas ingresan a la web oficial del Banco Agrario se encuentran con varias opciones para despejar sus inquietudes. En ese sentido hay posibilidades de obtener la respuesta deseada, sin que los dejen esperando bastante tiempo.

Llamada virtual

Este es un link al que se accede desde la web oficial del Banco Agrario y desde allí se puede desde solicitar información y asesoría sobre sus productos financieros y lo que tanto interesa a los beneficiarios del Ingreso Solidario: Consulta de saldo y últimos 5 movimientos de sus productos. Además, si hay algún problema por actualización de datos directamente con el Banco Agrario, en la llamada virtual le dan la solución que necesita.

Chat Banco Agrario

Este servicio es público y también se accede al mismo desde la página oficial del Banco Agrario. Recuerden que único usuario del chat autorizado para pedirle información sobre sus productos es Contacto Banco Agrario. Además, sirve para hacer consultas de tipo general. No puede enviar información relacionada con claves y datos personales.

Líneas telefónicas Banco Agrario

Desde Bogotá se marca al (571) 594 8500 y también se cuenta con la línea nacional 01 8000 91 5000. No olviden usar el correo electrónico [email protected].