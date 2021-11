Consejos para recibir el Ingreso Solidario de noviembre

Para este mes de noviembre en el programa social del Ingreso Solidario se tiene proyectada la entrega del giro 20.

No es confirmado su pago, es una proyección apenas. No se conoce todavía cómo será el giro y desde cuándo las personas beneficiarias del programa deben estar listas para cobrarlo. Sin embargo, es bueno tener en cuenta algunas recomendaciones para su cobro, de manera que no lo vayan a tomar por sorpresa.

Los giros del Ingreso Solidario en noviembre deben anunciarse pronto. A más tardar en alguno de los días hábiles que restan de estas dos semanas. La entidad responsable de decir cuándo inician los pagos es Prosperidad Social.

Desde allí se coordina todo el proceso de dispersión. Los anuncios de ellos son acatados por las entidades financieras responsables de pagar el incentivo. También es clave considerar que cuando hay autorización las entidades también suelen confirmar los días exactos en los cuales se harán los pagos del incentivo.

¿Cómo verificar cuándo llega el giro de noviembre?

Prosperidad Social como fuente oficial. Otra recomendación es hacer la consulta directamente con el banco o el servicio financiero que le ha sido asignado para el pago.

Así mismo, conviene estar atentos a las noticias oficiales que salgan de la Presidencia. Los sitios oficiales en la web son aquellos con terminaciones en GOV.CO.

Valor del Ingreso Solidario de noviembre

Este pago debe llegar por el orden de los $160.000 pesos, a menos que se decida hacerlo acumulado con el giro de diciembre. Es algo que se encuentra aún por definir.