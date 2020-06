Cómo reclamar el Ingreso Solidario si no tiene teléfono celular

No contar con un teléfono celular de ninguna forma es causal para que le quiten el Ingreso Solidario. Hay varias formas de resolver este inconveniente.

Bien particular este tipo de casos, pero están dentro de las situaciones que se contemplan en el programa Ingreso Solidario. Con frecuencia se suele presentar en familias de zonas rurales, donde no se tiene fácil acceso a la tecnología y menos la opción de una cuenta bancaria.

Ese tipo de hogares son los que el Ingreso Solidario ayuda. No es fácil localizarlos, pero se hacen esfuerzos desde distintos medios.

Ingreso Solidario: ¿Sin celular, ni cuenta bancaria y es beneficiario?

Este caso sucede con los beneficiarios que están en el programa porque seguramente hicieron la consulta en la web oficial del Ingreso Solidario.

La persona debe tomar atenta nota del producto digital en el cual le piden abrir una cuenta para recibir el dinero de los giros. Si es con Nequi, por ejemplo, puede pedirle el favor a un familiar o amigo muy cercano para que con el celular de esa persona usted se registre y haga el proceso.

Si es con otro servicio, valide las condiciones para conseguir cuando menos un teléfono normal. Solamente con la SIM Card puede abrir cuenta en Ahorro a La Mano o Daviplata.

Sin embargo, cuando en definitiva usted no puede abrir la cuenta digital, no se preocupe, El dinero no se pierde, ni le quitarán el beneficio de estar en el Ingreso Solidario. Sencillamente usted será asignado a otro servicio financiero para que le den el auxilio económico. Para ello, también puede agilizar el trámite, llamando a la línea de atención gratuita 01 8000 12 87 70 o escribiendo un mail a [email protected].

Actualizar los datos en la página del Ingreso Solidario

El formulario de consulta para que sepa cómo reclamar el Ingreso Solidario tiene un campo para poner el número de teléfono celular. Actualícelo si consiguió un celular nuevo. O si usted ya tenía celular, pero por alguna razón no lo han llamado, entonces considere importante dejar consignado en el formulario del DNP su teléfono.

Recuerde que vía mensaje de texto suelen hacerse las notificaciones oficiales del programa, como del mismo servicio financiero que le dará su dinero.

Sin celular, pero con cuenta de ahorro

No debe estar tan preocupado porque usted debe estar atento de su cuenta de ahorros, cuando le llegue la consignación. De todos los casos, este es el que menos dificultades experimenta.

Otras opciones de giros para los que no tienen celular

Especialmente con los beneficiarios del Ingreso Solidario que están en zonas rurales. A muchos que seguramente no tienen celular, pero fueron localizados por bases de datos y colaboración entre el DNP y alcaldías municipales, les hacen llegar la ayuda en forma presencial. Para ello ha sido útil el Banco Agrario.

O también son notificados personalmente en sus municipios para que estén atentos e ir a cobrar el dinero en los puntos y días establecidos para ello.