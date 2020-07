Bogotá Solidaria en Casa: Cómo, cuándo y a quiénes les darán los $240.000

Los casos nuevos diarios de coronavirus en Bogotá encendieron la alerta naranja. Cuarentena estricta y renta básica de $240.000. Así se entregará.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó cómo será la entrega de la renta básica para los bogotanos pobres y vulnerables durante el periodo de aislamiento estricto, que comenzará desde el 13 de julio y será por localidades.

Estos giros cubren en total a 700.000 familias bogotanas. Hay giros en transferencia monetaria y también ese valor de los $240.000 pesos se dará en mercados a los beneficiarios de Bogotá Solidaria en Casa, que es la campaña sobre la cual se focalizaron a los hogares capitalinos beneficiados con esta ayuda durante la cuarentena especial.

¿Cómo será la entrega del giro por $240.000?

Se tienen en cuenta a los 700.000 hogares que están en Bogotá Solidaria en Casa. De esas familias, hay un total de 550.000 que están bancarizadas; es decir, abrieron sus cuentas digitales en productos como Daviplata, Nequi (Bancolombia) y MOVii, que son los intermediarios financieros que intermedian en los pagos.

Ya lo hicieron con los pagos anteriores y ahora las plataformas están preparadas para los nuevos giros, tal y como lo confirmó Claudia López cuando se refirió a este auxilio económico como una “renta básica durante la cuarentena”.

Hay cerca de 150.000 familias no bancarizadas, que no estarán por fuera de la ayuda. Por el contrario, el Distrito se encargará de hacerles llegar esos $240.000 en mercado. No hay que reclamarlos porque esa ayuda llegará directamente a los hogares beneficados.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Esos 700.000 hogares fueron los focalizados y elegidos en el proceso llevado a cabo dentro de Bogotá Solidaria en Casa, cuando se realizaron los giros durante el primer periodo de aislamiento estricto en la capital del país.

Se trata de familias pobres y vulnerables. Sobre esto último, un hogar de estrato 3 puede ser incluido, ya que puede estar considerado como hogar vulnerable, en riesgo de caer en pobreza debido a esta pandemia.

¿Cuándo se hará la entrega de los $240.000?

Ese dinero comenzará a girarse desde la semana en la cual arranca la cuarentena estricta en la Capital de la República. Los hogares bancarizados serán notificados vía mensaje de texto cuando llegue el dinero a sus respectivas cuentas.

Bogotá Cuidadora para pedir que lo incluyan

Si hay hogares que consideran estar en condición de vulnerabilidad y pobreza, que no han recibido dinero por concepto de Bogotá Solidaria en Casa deben registrarse en https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html, link que hace parte de Bogotá Cuidadora. En esta plataforma las personas dejan sus datos y manifiestan qué tipo de ayuda están solicitando.