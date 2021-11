Está cerca de finalizar el préstamo de Edwin Cardona con Boca Juniors. Mientras tanto juega de gran manera sus últimos partidos y hace guiño para que usen la opción de compra.

Ante esto, el colombiano ha recibido varias críticas, pues el precio de su ficha está muy por encima del presupuesto de Boca y el nivel mostrado de Cardona en el presente año no ha sido el mejor.

Sin embargo, el padre de Juan Román Riquelme salió en defensa de Edwin mientras era criticado en un programa radial por el periodista Roberto Leto. Jorge Diquéleme se metió a la cabina y se ‘agarró’ con el periodista tras escuchar lo que decía del cafetero.

“Vos no sabés de fútbol. El 8 es crack, Cardona ya dio cátedra de fútbol, cátedra papá. No sabés nada, sos un burro. Podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol. No juega porque no lo ponen, pero es crack, déjate de joder. Hablá vos cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él”, dijo el padre de Juan Román.

Luego, el periodista habló para Olé y le bajó a la polémica. “No puedo repudiar a un tipo que conozco hace exactamente 21 años, desde que empezó a jugar Román. Cacho me lo presentó, incluso. Con él fuimos a comer miles de veces, viajamos por todos lados. Hablamos seguido por teléfono y varias veces en la cancha entra a la cabina y discutimos de fútbol, de hecho me carga y me dice ‘burro’, que no sé nada de fútbol y demás… Son charlas futboleras, de café. No hay animosidad de nada”.