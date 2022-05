Las fuertes críticas que recibió Juan Guillermo Cuadrado en Italia

Juventus no logró quedarse con el título de la Copa de Italia y algunos de sus jugadores fueron fuertemente criticados, en especial Juan Guillermo Cuadrado.

En uno de los duelos más importantes del fútbol europeo se enfrentaron la Juventus e Inter en el Olímpico de Roma y definieron al nuevo campeón de la Copa de este país. Después de un irse al alargue y con un gran desgaste físico, el equipo de Milán logró ganarle al equipo que en los últimos años había ganado todo en Italia.

Inter por medio de Barella, Calhanoglu y Perisic en dos oportunidades le dieron la victoria al equipo por un marcador 4-2. Las anotaciones de Juventus fueron marcadas por Sandro y Vlahovic.

En el caso del equipo de Turín las criticas por el mal momento que viven algunos jugadores del plantel, no se hicieron esperar. Uno de los que recibió la calificación más baja fue el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el volante de la Selección Colombia tuvo la opotunidad de jugar 120 minutos, pero no tuvo un buen partido y no logró conseguir un título con la ‘Juve’ en la temporada.

Calificaciones en Italia para Juan Guillermo Cuadrado

El diario aliado Calciomercato de la Gazzeta dello Sport fue uno de los que calificó al colombiano con 5 y además expresó que Cuadrado no marca diferencia actualmente en el equipo. “Demasiados errores en la posesión. No es decisivo como suele saber, no crea superioridad numérica y la Juve no puede sufrirlo”.

Sin embargo en Italia también destacaron la entrega extra de Juan Guillermo en el partido, “como lateral, sin embargo, permite que la Juve tenga un empujón extra, aunque Perisic le dé vértigo con todas esas inserciones”.