El jugador colombiano en Ucrania, que vive la amenaza de una guerra

El colombiano juega en un equipo de la segunda división de Ucrania y contó cómo se siente la tensión de una posible guerra.

Gilmar Bolívar con tan solo 20 años y fuera de Colombia, vive la tensa situación que enfrentan Rusia y Ucrania. A pesar de estar viviendo en uno de estas naciones, el futbolista no está tan cerca del lugar donde se siente la tensa situación de guerra entre esta nación y Rusia. “Estoy tranquilo porque hasta ahora no ha pasado mayor cosa, no me afecta directamente por la ciudad en la que me encuentro”, expresó en una entrevista al diario El Heraldo.

El colombiano confirmó que tiene pensado migrar a otro equipo a penas se dé la oportunidad, pues piensa en estar cerca de un posible llamado a la Selección Colombia. Con 20 años, Bolívar juega en el Karpaty Halych. Mientras eso sucede, el futbolista mantiene la tranquilidad a pesar de la situación en la que se encuentran Ucrania y la amenaza de una posible guerra.

+“Es un futbolista del que esperamos mucho”: Cafú habló de James

+Yeferson Cossio y la importancia del DIM para no irse de Colombia

Gilmar Bolívar sabe que la problemática seguirá, pero junto a su familia esperan con calma para actuar. “Es preocupante la situación, pero la idea es no alarmarnos, sabemos que se avecina una guerra. Dios mediante esperemos no suceda”.

En este país militan otros dos jugadores de nacionalidad colombiana Brayan Riascos y Duvan Balceiro.