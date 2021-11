Tulio Gómez y el proyecto para construir un estadio para América

En los últimos días, América de Cali se ha visto afectado por la imposibilidad de usar el estadio Pascual Guerrero, por lo que vuelven a mencionar lo del estadio propio.

Esta semana, los directivos del América de Cali se han pasado los días tocando puertas en las diferentes ciudades del país para tener la posibilidad de jugar su primer partido de local de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay debido a que el Pascual Guerrero está ocupado, pero en casi todas las plazas han rechazado las peticiones del club.

+ América de Cali a punto de adquirir el 80% de un jugador

Según lo reportado, al final terminarían tomando la opción de jugar en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, que tiene capacidad únicamente para 11.000 personas, lo que significará un duro golpe para las finanzas del club, pues este juego sería uno de los más importantes en cuanto al ingreso por taquilla de este 2021.

Este episodio hizo que Tulio Gómez, máximo accionista del club, se cuestionara la posibilidad de que América pueda tener un estadio propio. En diálogo con Carlos Arango, comentó. “Como están las cosas nos va a tocar tener estadio porque nos hemos vuelto unos parias. Cierran el Pascual y nos volvemos un equipo trashumante“.

Dejó claro que hay una propuesta en consideración, pero no hay nada oficial. “Hay un proyecto. Sería algo de 3 años, pero para que sea un estadio del América tiene que ser llave en mano, que no lo entreguen a medio terminar y que en frente del estadio se pueda hacer la sede deportiva. Me gustaría en la vía Cali – Jamundí, entre la Cañasgordas y la Panamericana. Es un caleño el que está gestionando eso, pero es solamente un proyecto“, comentó.