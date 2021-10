Tulio Gómez no está muy de acuerdo con la rotación en América

El máximo accionista del América de Cali habló sobre la metodología de trabajo de Juan Carlos Osorio y manifestó que no está de acuerdo en todo.

Desde el comienzo de su carrera como técnico, Juan Carlos Osorio tiene un controvertido estilo para trabajar con sus equipos y es el tema de la rotación. En un momento complicado de su carrera en el América de Cali no renuncia a esa idea, aunque desde las directivas no lo ven con buenos ojos. Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, se refirió a este tema.

“El técnico tiene un estilo y una idea de juego, pero el perfil de todos los jugadores no se ajusta a ello. Ahora, la rotación es buena cuando uno tiene dos jugadores buenos por posición. Por ejemplo, a mí no me preocupa la rotación de Novoa y Graterol, porque con ambos arqueros duermo tranquilo, pero hay puestos donde no se puede, si no está Cristian Arrieta como lateral, ¿entonces quién?“.

Y añadió en su entrevista con El País de Cali. “Pero fue el propio Osorio el que armó el equipo con jugadores que él trajo… Pero sucede que son jugadores que para consolidarse necesitan uno o dos años, pero en América no podemos darnos el lujo de esperar esos dos años“.

Le consultaron directamente: “Está claro que las rotaciones lo incomodan a usted. ¿Ha hablado ese tema con Osorio?“, a lo que respondió. “Tenemos un comité deportivo y nos reunimos todos los lunes para tratar todos los temas. Hay jugadores que pueden ir creciendo, mejorando“.