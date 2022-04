“Si ese partido dura 5 minutos más, me toca irme a pie hasta Pereira”: Páez

Pompilio Páez habló en rueda de prensa luego la victoria Millonarios, donde se cerró finalmente el ciclo de Juan Carlos Osorio en América.

Sobre el tramite del partido, comentó. “Hoy teníamos una misión: competir, sobre todo competir. Este equipo lleva trabajando 10 meses jugando a atacar, pero por todo lo que ha pasado teníamos que jugar a otra cosa. El fútbol nos la puso difícil porque Portilla no pudo jugar, pero no queremos más lesionados, por eso Luis Sánchez tampoco jugó hoy. Nos enfrentamos al mejor equipo en circulación de balón. Cumplimos con la tarea que además de competir, era pensar en ganar“.

Sobre los dos goles de Millonarios al final. “Hay que estar concentrado, lo que hicieron con la mano por poca se borra con el codo, nos alcanzó para ganar, pero si ese partido dura 5 minutos más, de pronto lo perdemos y me toca irme a pie hasta Pereira. Por eso es que nos queda la lección de que el partido es un estado de ánimo. Había que meter ese juego a la nevera, ya teníamos 3 goles no necesitábamos más, pero queda la lección“.

El partido de Carlos Sierra. “Él jugaba libre, él no es un gran organizador de juego, pero si se dan cuenta, Ramos estuvo bajando y armamos un partido con dos extremos muy rápidos, un llegador y un gran delantero como lo es Adrián Ramos, quien ayudó en creación porque Sierra no es un creador, pero tiene buenas cualidades como su llegada y su media distancia“.

Del planteamiento defensivo. “A mí no me gusta jugar así, cuando hay que defender hay que defender, pero es mejor defender con la pelota. Solo con 3 entrenamientos no podíamos seguir como veníamos estos 10 meses. Mejoramos y en la medida de que se recuperen los jugadores lesionados, América se mete en los 8 y pelea campeonato, de eso no me queda ninguna duda“.

Las reflexiones del fin de ciclo. “Un rendimiento terrible, no podemos evadir esa responsabilidad. Otra sensación de frustración, por no haber podido tener a todos nuestros jugadores, en ningún momento pudimos contar con todos, de reflexión también porque esas lesiones tienen que ver con nosotros. Pudo ser de otra forma pero no fue así y se terminó el ciclo. Quedamos en deuda con América, eso lo sabemos“.