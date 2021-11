Rodrigo Ureña habló sobre su relación con Juan Carlos Osorio

El volante chileno se refirió a la decisión que tomó de salir del América de Cali y dejó claro que no es una situación personal sobre el cuerpo técnico.

Rodrigo Ureña tomó una decisión sobre su carrera y es salir del América de Cali a final de este semestre. Ya existe un acuerdo con las directivas del club y estará buscando una oportunidad en uno de los equipos grandes de su país con el objetivo de entrar en el radar de la Selección de Chile en este proceso rumbo a Catar 2022.

+ Osorio rechazó la ayuda de Gerardo González Aquino

Sin embargo, en redes sociales se comenzó a hablar sobre supuestos problemas con el técnico Juan Carlos Osorio, pues pocas veces es titular con este DT, pero en realidad, ha jugado 26 de 27 partidos que ha dirigido. En diálogo con Caracol Radio, Ureña habló sobre su relación con el estratega y su grupo de trabajo.

“Es el partido número 27 desde que está el profe Osorio y ayer (sábado) no entré por decisión técnica normal, pero llevaba 26 partidos seguidos jugados. Siempre jugué y siempre he jugado con él. El tema no pasa por un tema futbolístico, ni porque tenga algún problema con el profe. Todo lo contrario, me siento muy contento por trabajar con ellos“.

Explicó que gracias a la rotación ha venido sumando una mayor cantidad de minutos en diferencia a procesos anteriores. “Hoy en América de Cali no hay ni titulares ni reservas con el tema de la rotación del profe. Cuando llegué yo venía siendo una tercera o cuarta alternativa. El que confío en mí siempre ha sido Tulio Gómez“.