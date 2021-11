Osorio rechazó la ayuda de Gerardo González Aquino

El histórico exjugador del América de Cali reveló que en su momento le brindó la mano al técnico risaraldense, pero este no recibió respuesta.

Gerardo González Aquino está en la prestigiosa lista de ídolos extranjeros del América de Cali. El exvolante paraguayo fue uno de los jugadores más laureados del equipo rojo durante su paso entre 1979 y 1986, ganando 5 títulos ligueros y llegando a dirigir al equipo caleño en una oportunidad (2006).

En la actualidad, sigue estando muy ligado al club, recibiendo incluso un homenaje en la última visita del América a territorio paraguayo en la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando enfrentaron a Cerro Porteño. Sin embargo, reveló que en su momento se presentó algún tipo de diferencia con el actual DT del equipo, Juan Carlos Osorio, cuando esté dirigió la Selección Nacional de su país.

En diálogo con Antena 2 Cali, González Aquino comentó qué. “Él sabe que yo lo busqué aquí en Paraguay para ver si necesitaba algo, pero la contestación fue nula para poder ayudarle y no sé qué decir. Ahora está en América y no sé cómo le están yendo las cosas, entonces él sabe realmente lo que tiene el América y lo que puede hacer de aquí en más“.

“A lo mejor fue que no necesitaba nada más, es una persona que sabe mucho del fútbol y de pronto la palabra ayuda no era necesaria para él, no sé. Yo por mi parte siempre tengo la mejor disposición para cualquier colombiano que venga al país porqué Colombia me dio mucho, el que necesite ahí está mi número“, añadió.