Osorio y su reclamo a la hinchada: “Tienen que apoyar los 90 minutos”

El técnico del América de Cali reprochó la actitud de los espectadores que visitaron el Pascual Guerrero para el juego ante Alianza Petrolera.

Juan Carlos Osorio fue consultado sobre lo que pensaba cuando el partido estaba empatado, antes del gol de la victoria, por lo que allí hizo un reclamo a los hinchas del cuadro caleño. “Sinceramente, me parece que estamos en un país con una democracia supuestamente marcada y todos están en el derecho de reprochar, pero me parece a mí que hay que diferenciar cuando el equipo merece el apoyo de la hinchada como hoy, ya al final pueden recriminar o manifestar lo que quieran“.

Y añadió. “Se notaba la animosidad de la hinchada y eso no le hace bien al equipo. Lo entiendo porque en Colombia no hay ningún equipo que complete más de 10 pases en el campo contrario, pero es algo muy difícil de entender para mucha gente. Desafortunadamente para los muchachos, eso les causa caos, temor y obviamente pueden tener cualquier equivocación que yo asumiré“.

Después, quiso darle un consejo a los asistentes al estadio. “Una sugerencia amable a la hinchada, si la quieren tomar. Al equipo hay que apoyarlos los 90 minutos y ya después del partido se pueden manifestarse en el estadio o en redes, pero deben apoyar a los jugadores todo el partido y debe ser incondicional con el que salga al campo“.

Aseguró que no importa si los reclamos son hacia él. “Si es contra mí no pasa nada porque a mí no me afecta, pero a los jugadores sí, principalmente a los jóvenes como a Kevin Andrade. Solamente al Barcelona en 2010 todo era color de rosa, pero todos los demás equipos pasan por problemas y en América no es la excepción. Sin rabias les pido a los hinchas que vengan al estadio que apoyen al equipo”.