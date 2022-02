“Osorio no puede sentarme a Marlon Torres ni a Ramos y menos a Falque”: Tulio Gómez

El máximo accionista del América de Cali habló nuevamente sobre sus diferencias con Juan Carlos Osorio en el tema de la rotación.

Una nueva temporada comenzó y el ambiente en el América de Cali parece haber mejorado a sobremanera. Hay buen ambiente en en el plantel y se tomaron decisiones para recuperar la armonía entre directivos y cuerpo técnico. Sin embargo, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, explicó que sigue teniendo diferencias con Juan Carlos Osorio, pero todo en términos futbolísticos.

+ Tulio Gómez se despachó contra el representante de Marino Hinestroza

En diálogo con Blu Radio, el empresario comentó que las discusiones giran en torno a la rotación. “Yo con Osorio tengo diferencias futbolísticas, pero con él no hemos peleado ni mucho menos. Pasa que él defiende la rotación, y yo le digo que no. No puede sentarme a Marlon Torres, a Adrián Ramos, ahora a Falque que es un crack“.

Resaltó que no se han dado peleas ni demás situaciones que se llegaron a rumorar en las redes sociales. “Osorio es un caballero, entrena muy, muy bien, lo que pasa es que tiene la rotación. Pero con él, no nos hemos ido ni a los puños, ni a machete; nada de eso. Osorio es un gran técnico, pero que en este momento América no tiene “una gran nómina para rotar“.

En una rueda de prensa reciente, Osorio comentó que la rotación sigue haciendo parte de su plan de trabajo, pero todo respondiendo a dos factores: recuperación óptima de los jugadores en el tema físico y oportunidad para todos los miembros del plantel, lo que se ha visto en las primeras 3 fechas jugadas en este 2022.