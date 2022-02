Tulio Gómez se despachó contra el representante de Marino Hinestroza

El máximo accionista del América de Cali no se guardó nada al momento de hablar sobre la situación que se dio con este juvenil.

Hace varios días, se pudo conocer que América de Cali no podrá contar con el extremo Marino Hinestroza, quien estuvo a préstamo por dos años en el fútbol brasileño y al regresar solamente tenía 6 meses de contrato con el cuadro colombiano, por lo que en lugar de renovar, prefirió arreglar desde ya para irse gratis en junio, sin dejar réditos económicos al club.

Esta situación ha afectado bastante en las directivas de América, tanto así, que provocó que Tulio Gómez se saliera de sus cabales hablando con un medio de comunicación y confesó que le faltó al respeto al representante del jugador por habérselo ‘robado’ y hacerlo firmar con el Pachuca de México, pensando exclusivamente en el dinero.

El personaje en cuestión es el italiano Gianluca Di Franco, a quien acusó de bandido luego de ver como se dieron las negociaciones. “Ese es un bandido. Lo llamé y le dije ‘Gianluca usted es una rata por robarse un jugador, no dejarlo firmar. Primero se le robó la representación a Carlos Gutiérrez’. Es un tipo sin escrúpulos“.

Asimismo, en el diálogo que Gómez tuvo con Blu Radio, señaló directamente a Hinestroza y puso de ejemplo el buen actuar de Adrián Ramos en una situación similar. “El empresario es un ladrón, no lo dejó firmar. Al futbolista también le faltó agradecimiento. Me cuentan, porque no me consta, que a Adrián Ramos se lo iban a llevar, pero él dijo ‘no señor. Me voy si le dan la plata al América‘”.