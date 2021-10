Los juveniles de América: los más afectados en el proceso Osorio

El proceso del técnico risaraldense no está dejando los resultados esperados y algunos jugadores jóvenes están asumiendo las consecuencias.

En América de Cali siguen muy complicados con el técnico Juan Carlos Osorio, ya que el equipo no juega bien y muchos de los jugadores tampoco están al nivel que corresponde. Sin embargo, al final son decisiones del mismo entrenador, quien recibió a varios nombres polémicos y los sigue alineando semana tras semana.

En su momento, le consultaron en una rueda de prensa la razón por la que no buscaba alternativas con los jugadores de la cantera, a lo que respondió con un tono muy airado. “¿Entonces ahora sí la rotación parece que se debe ejecutar? No, debe ser la oportunidad y la responsabilidad de los más experimentados de salir de esta situación”.

Aún así, tiene a algunos jugadores juveniles en el primer equipo que venían desde el proceso anterior, pero que están siendo bombardeados con críticas. A Pablo Ortiz no lo dejó salir cuando lo querían comprar, Kevin Andrade juega en todas las posiciones y permanentemente lo compara con otros jugadores, Emerson Batalla sigue sin demostrar y Carlos Barreiro solamente jugó en 3 partidos en el semestre.

Hay otros canteranos que vienen trabajando con el primer equipo pero que no reciben oportunidades. Jhon Ortiz debutó el semestre pasado pero no ha vuelto a jugar, Yaliston Martínez jugó su primer partido con Osorio, pero fue el único, muchos hinchas tienen la ilusión de ver a Cristian Gamboa en acción, pero no ha recibido ni siquiera una convocatoria y Mateo Ortiz, quién se estrenó con gol pero tampoco volvió a jugar. La cantera va de capa caída.