Los dos jugadores de América a los que les buscan equipo

A pesar de que América no tiene la nómina más nutrida de la Liga BetPlay, el técnico Alexandre Guimarães va a prescindir de dos futbolistas.

Hace algunos días, los dirigentes del América de Cali hablaron sobre lo que sería el mercado de fichajes que está por venir, y considerando que no pueden hacer contrataciones, se refirieron a que habrían salidas del plantel a pesar de que no podrían ser reemplazados. El cuerpo técnico ya tendría definidos los nombres que no continuarían.

+ Juan David Pérez habló sobre su posible regreso al América

Según se pudo conocer, se la ha comunicado a dos futbolistas del cuadro escarlata que no los van a considerar para el segundo semestre y que por ende, tendrán que buscar equipo. Por un lado está Jorge Segura, quien no fue inscrito por el DT brasileño cuando lo tuvo en Nacional y que no lo puso de titular en ningún partido con América a pesar de que no tenía más centrales.

Por el otro lado, está el delantero Daniel Mosquera, que llegó en enero de este año al club procedente del fútbol venezolano, pero ante la gran cantidad de nombres que hay en su posición, el jugador de 22 años tampoco tendría espacio para sumar minutos y terminaría saliendo de manera prematura del club tras jugar menos de 300 minutos y marcar 1 gol.

Segura pertenece a Watford de Inglaterra y habían arreglado su extensión del préstamo hasta diciembre, por lo que habría que arreglar entre las partes. Entre tanto, Mosquera pertenece a ULA FC de Venezuela, equipo que actualmente está en la segunda división, así que también analizarán sus opciones.