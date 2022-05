Juan David Pérez habló sobre su posible regreso al América

El delantero volverá en una alta posibilidad al cuadro caleño y se refirió a lo que sería esta segunda etapa con la camiseta escarlata.

A partir del próximo semestre, el técnico Alexandre Guimarães tendrá una nueva herramienta en su nómina con el potencial regreso de Juan David Pérez, quien terminaría con su proceso anticipadamente con el Once Caldas y estaría nuevamente con el América de Cali, que lo podrá inscribir ante la Dimayor a pesar de la sanción que tienen en vigencia.

+ América de Cali: pasará por el quirófano y tendría varios meses de baja

Sobre esta posibilidad, el jugador habló con Antena 2 Cali, donde mencionó que ya habló con el DT brasileño. “Con él he hablado un par de veces por la disposición de él, él sabe de la disposición mía también y ahora toca esperar porqué tengo contrato vigente en Once Caldas, pero de momento estoy tranquilo y esperemos que se dé de la mejor manera“.

Sobre su anterior paso por América. “El profe se fue por lo de la pandemia, llegó el nuevo técnico y pues poco jugué y me colocaba en una posición que no era idea para mí, entonces no me fue muy bien. Hace mucho no jugaba de ‘9’ y las veces que me utilizó lo hizo ahí y era cuando no tenía otra opción y se mostraba que de pronto no era mucho de su agrado“.

Mientras estuvo por fuera del cuadro caleño, Pérez pasó un semestre en Rionegro Águilas, pero no encontró continuidad y luego estuvo un año en Once Caldas, donde volvió a sentirse importante. Jugó 35 partidos en todas las competencias con el cuadro de Manizales, donde marcó 8 goles.