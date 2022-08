“El que no se emocione con esta hinchada, no le gusta el fútbol”

Juan Camilo Portilla habló sobre su percepción de la hinchada del América de Cali, a pesar de que toda la vida apoyó al rival de patio.

Ha comienzo de este año, América decidió ir al mercado en busca de un jugador caleño que prometía mucho en Alianza Petrolera. Juan Camilo Portilla, quien en una de sus primeras declaraciones a la prensa tras su llegada al club, dejó claro que es hincha del Deportivo Cali, ganándose las primeras críticas con la camiseta escarlata por parte de la hinchada.

+ “Amo al América y pude salir 2 veces campeón”: ‘Ratón’ Quiñones

Sin embargo, no dejó ningún lugar a las dudas en su profesionalismo, el volante de 23 años fue uno de los más destacados del semestre pasado y los mejores partidos en los que actuó, fue justamente en los clásicos vallecaucanos, por lo que se ganó el cariño de la hinchada y también de las directivas, que lo llamaron para hacer uso de la opción de compra.

Portilla comentó que para él ha sido muy especial poder actuar en este club, pues tuvo la oportunidad de jugar en el estadio Pascual Guerrero, estadio que visitó a largo de su infancia como hincha y cumpliendo el sueño de poder jugar allí, además de que su familia pudo hacerse presente y verlo en acción en el escenario deportivo a donde lo llevaban desde pequeño.

“Me llama la atención de la hinchada es ese amor que tienen por la institución, desde las redes sociales hasta la llegada al estadio te demuestran ese apoyo incondicional que tienen por el equipo. En otras ciudades he tenido la oportunidad y sentís que estás jugando de local. Decíamos entre los compañeros, el que no se emocione con esta hinchada, es que no le gusta el fútbol“.

Esto dijo el jugador en diálogo con América Play, la plataforma de suscripción oficial del cuadro escarlata, donde encontrará la entrevista completa en la que habla de situaciones personales y lo que ha sido su paso por el el club. Asimismo, también hay todo tipo de contenido exclusivo con los protagonistas de la institución.