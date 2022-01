Diego Novoa saca pecho por América en la Selección Colombia

El portero bogotano está viviendo su primera experiencia en la selección de mayores y se mostró orgulloso de representar la camiseta escarlata.

De entrada, Diego Novoa sacó a relucir el escudo de su equipo. “Es una gran alegría por este acercamiento a este lindo proyecto, me siento privilegiado y con el compromiso no solo de representar al país, también a una institución tan grande como lo es América de Cali. Quiero aprovechar esta oportunidad y dar esa experiencia que he tenido en mi carrera, tener jerarquía suficiente para poder pelear un puesto en la Eliminatoria“.

El guardameta sueña con ser el tercer portero. “Independiente de los dos referentes que tenemos en el arco, quiero seguir disputándolo de la forma más leal y transparente. Quiero entregar lo mejor de mí y ganarme ese privilegio de estar en esta linda Selección, es algo que uno sueña y se siente orgulloso de tener puesto esta camiseta“.

Aseguró que lo tomó por sorpresa. “En ningún momento esperaba hacer parte de esta convocatoria, estaba disfrutando mi día a día y me tomó por sorpresa, la sensación de felicidad es indescriptible. Es cierto que tenía una buena actualidad en mi equipo, pero no tuve conversaciones con el profe Reinaldo“.

Sobre sus sensaciones, dijo. “La importancia es muchísima porque no solo el profe Reinaldo puede evaluar a un jugador desde el club, sino que también tiene la oportunidad de estar cerca y compartir todo, de conocer la parte humana. Desde todo punto de vista es positivo“.