“Asumimos la responsabilidad de la eliminación en Copa”: Guimarães

El primer fracaso Alexandre Guimarães en su regreso al América de Cali se registró en la Copa BetPlay y el técnico lo aceptó.

De momento, las decisiones de las directivas de América no han salido bien, pues pagaron una millonaria cláusula de salida a Juan Carlos Osorio para poder repatriar a Alexandre Guimarães, pero en sus primeros 7 partidos aún no se consiguen triunfos y se registró la eliminación de dos competencias, a lo que el técnico ofreció una rueda de prensa. “Asumir que un primer objetivo no fue alcanzado, eso lo tenemos muy claro“.

Por otro lado, el máximo accionista, Tulio Gómez, ha manifestado que le van a exigir resultados a partir del próximo semestre, a lo que el DT comentó. “Me parece que las palabras de don Tulio Gómez reafirman la confianza que él tiene por este cuerpo técnico. Reafirman lo que hemos hablado en los comités, lo que teníamos que hacer para el segundo semestre y aprovechar cada partido para tener un diagnóstico de los jugadores que vamos a tener“.

Sobre el plan de trabajo que han venido organizando en sus primeras semanas, dijo. “Teníamos una planificación bastante clara ordenada. Tenemos jugadores que están en departamento médico y que estarán unas semanas más. Otros que salieron de departamento médico. Es importante un momento de desconexión para la parte mental. La pretemporada comenzará el 1 de junio“.

El análisis de la plantilla. “Nosotros ya tenemos bastante claro los perfiles de los jugadores para hacer algo diferente el próximo semestre, hemos aprovechado este tiempo para ver otras intenciones en ataque. Queríamos observar dos puntas para generar más juego. Las sensaciones es que me hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para tener un diagnóstico completo“.

Por último, dijo. “Tenemos que tener los pies en el suelo, sabemos que para conseguir los resultados que queremos debemos trabajar durísimo en la pretemporada. Sabemos que los grupos sólidos son los que consiguen los resultados Agradecer a la hinchada por la paciencia que han tenido y por la credibilidad que tienen. Juntos para conseguir los objetivos. Lo que más le duele a un aficionado es ver la finales por televisión“.