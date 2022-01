América de Cali y los dos jugadores que no inscribirán en Dimayor

Dos jugadores de regular nivel en el semestre pasado, no serán tenidos en cuenta para esta nueva temporada y les están buscando equipo.

En las últimas semanas, se ha venido hablando mucho sobre lo que será la nómina del América de Cali para este 2022, con relación a la continuidad de algunos jugadores que no lograron dar el 100% de su rendimiento en el semestre pasado con Juan Carlos Osorio. Al final habrían tomado una determinante decisión con 2 de ellos.

Es el caso de Mauricio Gómez y Gustavo Torres, que fácilmente pueden ser los dos futbolistas más criticados del plantel. Según se pudo conocer, ninguno de los dos será inscrito para este semestre y están trabajando para encontrarles club en las próximas semanas. En caso de no conseguirlo, está planteada la opción de rescindir sus contratos.

El presidente del club, Mauricio Romero, habló con Zona Libre de Humo sobre ambos, pero no descartó la opción de que se puedan quedar hasta junio. “Con Gustavo Torres y Mauricio Gómez nos daremos un compás de espera si no conseguimos club para ellos o por el contrario mirar la posibilidad de dejar alguno o los 2 hasta junio“.

En diálogo con RCN Radio Cali, explicó que quieren arreglar la salida de ambos del club, pues también representan una carga salarial que hay que liberar, pues no están contando con ellos. De momento, la postura está en no inscribirlos ante la Dimayor y en caso de que en las últimas horas de mercado no logren resolver, serían considerados.