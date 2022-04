Adrián Ramos, bienvenido al top – 10 de goleadores históricos de América

En este clásico ante Deportivo Cali donde volvió a marcar, celebró 200 partidos con América y la llegada al top de los máximos goleadores históricos del club.

Este domingo, se jugó un partido muy especial para la historia del fútbol colombiano, pues se estaba celebrando un homenaje a modo de despedida para Freddy Rincón en el estadio Pascual Guerrero con un clásico caleño, aunque también fue muy especial para Adrián Ramos, quien estaba jugando su partido número 200 vistiendo la camiseta de América de Cali.

El capitán marcó un golazo desde el punto penal y no desaprovechó para honrar al ‘Coloso’ de Buenaventura. Por otro lado, con ese tanto también estaba haciendo historia personal, pues superó a Jorge Ramírez Gallego en el ranking de goleadores históricos de los clásicos vallecaucanos con 14 y ahora solo tiene por delante a Jorge Cáceres (16) y Anthony de Ávila (19) por delante.

Pero además, estaba posicionándose como el décimo máximo goleador en la historia del cuadro escarlata. Adrián Ramos llegó a 77 tantos con la camiseta del club vallecaucano, igualando la marca que en su momento dejó el uruguayo Jorge el ‘Polilla’ Da Silva, compartiendo temporalmente ese top 10. Y ahora va por Ricardo Gareca (78) y Orlando Maturana(79).

En redes sociales, Ramos, destacó con un mensaje lo que significa jugar 200 partidos en este club. “El sueño de todo niño es ver a su equipo y alentarlo en el estadio, el de un futbolista, es jugar en el equipo de sus amores y la vida me premió con ambos deseos. Siempre quise hacer historia con América, gracias a Dios lo he logrado y espero seguir haciéndola. Nunca imaginé en llegar a 200 partidos defendiendo esta camiseta y hoy es una realidad. Doy gracias a Dios, a mi familia y a las personas que han compartido conmigo durante todo este tiempo. No tengo cómo agradecer a todos por el respeto y el cariño“.