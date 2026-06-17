Lionel Messi volvió a desafiar el paso del tiempo y escribió otra página monumental en la historia del fútbol. El capitán de la Selección Argentina lideró la victoria 3-0 sobre Argelia en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 y lo hizo con una actuación inolvidable: marcó los tres goles del encuentro, alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de todos los tiempos en la competición.

La noche tuvo un significado especial para el rosarino. A pocos días de cumplir 39 años, disputó el partido número 200 con la camiseta de Argentina, llegó a 120 anotaciones con la selección y completó una línea histórica de exactamente veinte años entre su primer y su más reciente gol en una Copa del Mundo.

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Messi alcanza la cima de los goleadores históricos de los Mundiales

El camino de Messi en las Copas del Mundo comenzó el 16 de junio de 2006, cuando marcó frente a Serbia en Alemania. Dos décadas después, en territorio estadounidense, alcanzó la cima de una clasificación reservada para las mayores leyendas del fútbol.

Con los tres goles anotados ante Argelia, dejó atrás a varias figuras históricas y alcanzó los 16 tantos mundialistas, igualando la marca que Miroslav Klose construyó entre los torneos de 2002 y 2014.

Así quedó la tabla histórica de goleadores en los Mundiales

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Lionel Messi (Argentina) – 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles

La actuación del argentino le permitió superar los 15 goles de Ronaldo Nazário y consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la historia de la Copa del Mundo.

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Una lucha histórica que también involucra a Mbappé

La pelea por el récord absoluto promete convertirse en una de las grandes historias del torneo. Horas antes del partido de Argentina, Kylian Mbappé había marcado un doblete en la victoria de Francia sobre Senegal, alcanzando los 14 goles en Mundiales e igualando el registro de Gerd Müller.

Por edad y proyección, el delantero francés aparece como el principal candidato a discutirle el liderato histórico a Messi. Sin embargo, el argentino dio un golpe de autoridad en su estreno y dejó claro que todavía tiene mucho por decir en la competición.

Además, Messi y Mbappé comparten ahora una estadística única: son los únicos futbolistas que han logrado marcar un triplete en una Copa del Mundo siendo vigentes campeones del mundo.

Otro récord para una carrera irrepetible

La exhibición frente a Argelia también dejó otra marca histórica. Messi se convirtió en el futbolista de mayor edad en firmar un triplete en una Copa del Mundo, superando el registro que pertenecía a Cristiano Ronaldo desde Rusia 2018.

El rosarino abrió el marcador en el primer tiempo, amplió la ventaja tras un rebote en la segunda mitad y cerró su noche mágica con un potente remate desde fuera del área para desatar la celebración argentina en Kansas City.

Dos décadas después de su primer gol mundialista, el capitán argentino sigue ampliando una colección de récords que parecía imposible de alcanzar. Y ahora, con 16 goles en Copas del Mundo, comparte el trono que durante años ocupó en solitario Miroslav Klose mientras persigue un nuevo objetivo: quedarse con él para siempre.