La pretemporada de Millonarios comenzará oficialmente esta semana con la expectativa de que el segundo semestre de 2026 traiga mejores resultados que una primera mitad de año marcada por las eliminaciones en Liga BetPlay y Copa Sudamericana. Mientras los jugadores regresan para exámenes médicos y trabajos de campo, la dirigencia deportiva, la presidencia del club y el entrenador Fabián Bustos llevan varios días trabajando intensamente en la construcción de una plantilla más competitiva.

Dentro de ese proceso de planificación, en el cuadro Embajador identificaron dos posiciones que consideran prioritarias para reforzar. La primera es la del lateral derecho, una zona que podría sufrir cambios importantes ante el interés que existe por su actual titular. La segunda corresponde al mediocampo, donde el cuerpo técnico busca un volante mixto con despliegue físico, capacidad de recuperación y presencia constante en ambas áreas.

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Lo llamativo es que, tras analizar diferentes alternativas del mercado, en Millonarios concluyeron que los dos perfiles ideales pertenecen actualmente a Junior de Barranquilla. Pese a la dificultad que implica negociar por jugadores importantes del vigente campeón colombiano, el club bogotano decidió avanzar y ya presentó ofertas formales por Jhomier Guerrero y Jesús David Rivas.

Jhomier Guerrero, la prioridad para reforzar la banda derecha

El primer movimiento oficial de Millonarios fue por Jhomier Guerrero, lateral derecho de 25 años que ha despertado un fuerte interés dentro del cuerpo técnico encabezado por Fabián Bustos.

En el club consideran que el defensor reúne varias de las características que buscan para esa posición:

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Personalidad para asumir responsabilidades.

Intensidad y agresividad en la marca.

Capacidad para proyectarse al ataque.

Experiencia reciente en un equipo protagonista.

La situación también responde a una necesidad estratégica. En Millonarios son conscientes de que será complicado retener a Carlos Sarabia a mediano plazo. Si no se concreta una transferencia durante este mercado, existen altas probabilidades de que salga cuando finalice el año.

Por esa razón, la dirigencia decidió anticiparse y comenzar desde ahora la búsqueda de un reemplazo de nivel.

Aunque no se conocen las cifras exactas de la propuesta enviada a Junior, sí trascendió que el club bogotano le ofreció al jugador un contrato por año y medio. Además, la posibilidad de vestir la camiseta azul no sería vista con malos ojos por parte del futbolista.

Guerrero viene de disputar 23 partidos durante el semestre anterior y mantiene contrato con el cuadro barranquillero por seis meses más. Hasta el momento, la dirigencia rojiblanca no ha avanzado en una renovación de su vínculo.

Jesús David Rivas, una negociación mucho más compleja

Si la operación por Jhomier Guerrero luce exigente, la de Jesús David Rivas aparece todavía más complicada.

El mediocampista antioqueño de 29 años se ha consolidado como una de las piezas más importantes de Junior y cuenta con contrato vigente por dos temporadas adicionales. Además, su presente deportivo ha despertado el interés de varios equipos tanto en Colombia como en el exterior.

Incluso, según ha trascendido en el entorno del mercado de fichajes, Atlético Nacional también sigue de cerca la situación del volante.

Pese a ese panorama, en Millonarios consideran que vale la pena intentar la operación. Después de evaluar diferentes opciones para fortalecer el mediocampo, el nombre de Rivas terminó imponiéndose como una de las prioridades del proyecto deportivo.

La valoración que hace Junior del futbolista ronda los 1,3 millones de dólares y, en principio, el club barranquillero no contempla su salida. La única posibilidad de abrir una negociación más profunda pasaría por una eventual intención del jugador de emprender un nuevo reto profesional.

Aun así, la dirigencia embajadora decidió presentar una propuesta formal tanto al club como al entorno del futbolista, convencida de que las condiciones planteadas pueden resultar atractivas.

Millonarios espera la respuesta definitiva

Ahora la pelota está en el campo de Junior de Barranquilla. En Millonarios saben que intentar fichar jugadores titulares del actual campeón colombiano no es una tarea sencilla.

El conjunto tiburón atraviesa un momento deportivo sólido, cuenta con estabilidad económica y no tiene necesidad de desprenderse de piezas importantes de su plantilla. Además, tampoco existe un interés especial en fortalecer a un rival directo dentro del Fútbol Profesional Colombiano.

Sin embargo, en el club bogotano consideran que hicieron el trabajo previo de manera correcta, estructuraron ofertas competitivas y lograron identificar dos futbolistas que encajan perfectamente en la idea de juego de Fabián Bustos.

Por ahora, la expectativa se concentra en la respuesta que pueda llegar desde Barranquilla. Lo cierto es que Millonarios ya tomó una decisión de fondo en este mercado: ir con todo por dos de los jugadores más importantes de Junior, aun sabiendo que se trata de una de las negociaciones más difíciles que puede ofrecer hoy el fútbol colombiano.