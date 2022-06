Ya puede verse en Netlix: ¡El imperdible personaje de Amparo Grisales en “El Paseo 6”!

“Ahora si vas a saber por qué la suerte de la abuela las de 11 la desean!!”, publicó Amparo Grisales en Instagram el día del estreno de “El Paseo 6” en Netflix.

La película es la sexta entrega de esta saga y también el regreso de Amparo Grisales al cine. Interpreta a Raquel, una sexy abuela que -claramente- se roba la mayor parte de las miradas. Es uno de los grandes atractivos con los que cuenta el filme ya disponible en el catálogo de Netflix.

Amparo Grisales habla de su personaje en El Paseo 6

Lo dijo en entrevista con El Espectador: “Este personaje es una abuela, pero no una mujer como la gente piensa que son las abuelas. Para mí, una abuela es lo más amoroso, son las más cómplices, las que uno puede contarles todo. Entonces me copié mucho de mi mamá, que está en el cielo y me sigue cuidando. Tomé mucho de mamá, de cómo era con nosotras y cómo era con mis sobrinos, con sus nietos. Siempre fue una mujer muy sabia, muy adelantada, muy evolucionada. Una mujer con una alegría impresionante, que no quería vernos nunca tristes porque siempre decía que vendrían cosas grandes, que no nos pusiéramos tristes porque eso nos ponía feas”.

Y al momento de describirla dijo: “A Raquel la describo como una mujer de avanzada, evolucionada, moderna, con una comprensión avanzada y una ternura inmensa hacia su hija y sus nietos. Raquel es comprensiva, una mujer que une a la familia con su alegría y sabiduría. Así era mi mamá y siempre echándonos adelante, ayudándonos a cumplir nuestros sueños. Ella es una abuela de la que se van a enamorar realmente y pues yo le puse mi parte física, pues siempre he sido una mujer muy disciplinada”.

Sinopsis del Paseo 6

Dago García Producciones habla de la película de esta forma: “La Excursión de 11 es el paseo donde todo puede pasar, pero excursión de 11 con los papás, eso sí es el colmo. Y como Álvaro Castaño sabe que es mejor la seguridad que la policía, decide viajar con su familia para vigilar a su hija Sarita, sin embargo, su suegra, Raquel, no está dispuesta a permitirlo y también se embarca en el plan. En las paradisiacas playas de San Andrés, Álvaro Castaño se convertirá en la pesadilla para Sara y en la sensación para la excursión, mientras su sexy suegra será la que se robe el show. El Paseo 6, la excursión de 11, porque la suerte de la abuela, las de 11 la desean”.

Tráiler oficial de El Paseo 6

Actores que trabajan en El Paseo 6

Amparo Grisales, John Álex Toro, Chichila Navia, Michell Orozco, Marilyn Biscaino, Cristian David Duque, Andres De La Mora, Julián Navarro, Rafaella Chavez, Megumi Hasebe, Inés Prieto y Armando Ortiz ‘El Mindo’.