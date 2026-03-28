En Colombia, el acceso a la pensión está directamente relacionado con el número de semanas cotizadas durante la vida laboral. En el régimen público administrado por Colpensiones, las mujeres deben completar 1.250 semanas y los hombres 1.300. Sin embargo, no es raro que al revisar su historial laboral, muchas personas encuentren inconsistencias o periodos que no aparecen registrados.

Este tipo de situaciones puede generar preocupación, especialmente cuando se está cerca de cumplir la edad de pensión. La buena noticia es que recuperar semanas cotizadas sí es posible en 2026, siempre que se pueda demostrar que los aportes fueron realizados. Para ello existe un proceso formal de corrección del historial laboral que permite ajustar la información y reflejar correctamente la trayectoria de aportes.

Causas de semanas cotizadas que no aparecen en la historia laboral

Uno de los principales problemas dentro del sistema pensional colombiano es la existencia de historias laborales incompletas. Esto no significa necesariamente que no se haya cotizado, sino que los aportes no quedaron correctamente registrados.

Las causas más frecuentes incluyen errores administrativos, omisiones en los reportes de los empleadores, pagos realizados fuera de tiempo o inconsistencias en los sistemas de información. También se presentan casos en los que las empresas desaparecieron sin cumplir sus obligaciones o en los que los registros no fueron actualizados adecuadamente.

Estas fallas pueden afectar de manera directa el conteo de semanas, lo que retrasa o impide el acceso a la pensión si no se corrigen a tiempo.

Cómo consultar la historia laboral en Colpensiones

El primer paso para recuperar semanas cotizadas es revisar detalladamente la historia laboral en Colpensiones. Esta consulta permite identificar los periodos que no aparecen o que presentan inconsistencias.

El proceso es sencillo y se realiza de manera virtual. El afiliado debe ingresar al portal oficial, registrarse o iniciar sesión y acceder al módulo de “Historia Laboral”. Allí podrá visualizar todos los registros de aportes, incluyendo empleadores, fechas y semanas reconocidas.

Además, el sistema permite descargar el documento completo, lo que facilita el análisis y la verificación de posibles errores. Esta revisión es clave para determinar si es necesario iniciar un trámite de corrección.

Requisitos para recuperar semanas cotizadas en Colombia en 2026

No todos los afiliados pueden solicitar la recuperación de semanas cotizadas. Existen condiciones específicas que deben cumplirse para que el trámite sea viable ante Colpensiones.

Entre los requisitos principales están:

Estar afiliado a Colpensiones.

Haber tenido afiliación activa en los periodos que se desean recuperar, pero con mora en los pagos del empleador.

No contar con pagos registrados en el historial para esos periodos.

No haber recibido indemnización sustitutiva de vejez.

No ser trabajador independiente en los periodos reclamados.

En cuanto al empleador, si se trataba de una empresa, esta debe haber desaparecido y no ser de carácter público. Si era una persona natural, el trámite solo aplica si ha fallecido.

Documentos necesarios para recuperar semanas cotizadas perdidas

Para respaldar la solicitud, es necesario reunir documentos que permitan demostrar la existencia de la relación laboral y los aportes realizados.

Los principales documentos son:

Formulario de Contribuciones Pensionales y Liquidaciones Financieras.

Carta de solicitud detallando los periodos en mora y los datos del empleador.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Certificación de la relación laboral o liquidación de salarios.

Certificado de existencia de la empresa (cuando aplique).

Para ciudadanos extranjeros, se debe incluir también la copia de la cédula de extranjería.

Cómo recuperar semanas cotizadas en Colpensiones en 2026

El trámite de recuperación de semanas se realiza mediante la corrección del historial laboral. Este proceso puede gestionarse tanto en línea como en las oficinas físicas de Colpensiones.

El procedimiento inicia con el diligenciamiento del formulario de corrección. Luego, se deben adjuntar los documentos que respalden la solicitud y radicar el caso ante la entidad.

Una vez recibido, Colpensiones realiza un proceso de validación en el que revisa la información aportada, cruza datos con sus sistemas y determina si procede el reconocimiento de las semanas solicitadas. Este análisis es fundamental para garantizar que la corrección sea legítima.

Qué tener en cuenta antes de solicitar la corrección del historial laboral

Es importante tener en cuenta que este trámite no asegura automáticamente la recuperación de las semanas. Cada caso es evaluado de manera individual, con base en la evidencia presentada y los registros disponibles.

Por ello, es recomendable revisar cuidadosamente la historia laboral, identificar con precisión los periodos faltantes y reunir toda la documentación posible antes de presentar la solicitud. Esto aumenta las probabilidades de éxito en el proceso.

Además, para quienes están próximos a pensionarse, este trámite puede ser determinante, ya que recuperar semanas puede permitir cumplir con los requisitos exigidos por la ley.