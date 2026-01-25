Las cesantías siguen siendo uno de los pilares de la protección laboral en Colombia y, para 2026, mantienen su papel como respaldo económico ante cambios importantes en la vida del trabajador. Aunque muchas personas saben que existen, no siempre tienen claro cuándo pueden retirarlas, para qué fines están autorizadas y cuál es el trámite correcto para acceder a estos recursos sin contratiempos.

Este auxilio, que equivale a un mes de salario por cada año trabajado, no es un ahorro voluntario ni un beneficio ocasional. Está regulado por la ley y tiene reglas claras tanto para su consignación como para su retiro. Conocerlas es clave para evitar rechazos, retrasos o errores que puedan afectar el acceso a un dinero que, en muchos casos, resulta fundamental para proyectos de vivienda, educación o estabilidad económica.

Qué son las cesantías y cómo se consignan en 2026 en Colombia

Las cesantías corresponden a una prestación social obligatoria para los trabajadores vinculados mediante contrato laboral. Por cada año trabajado, el empleador debe consignar el valor equivalente a un salario mensual, calculado con base en el salario devengado al cierre del año o al momento de terminar el contrato.

Por ley, el empleador debe consignar las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, es decir, en febrero de 2026 se consignarán las correspondientes al año 2025. Además, el trabajador tiene derecho al pago de intereses a las cesantías, que equivalen al 12 % anual sobre el valor causado, los cuales deben ser pagados directamente por el empleador a más tardar el 31 de enero.

La administración de estos recursos está a cargo de fondos privados de cesantías o de las cajas de compensación familiar, según la elección que haya hecho el trabajador al momento de su vinculación laboral.

Marco legal que regula el retiro de cesantías en Colombia

El manejo de las cesantías está respaldado por el Código Sustantivo del Trabajo y por la Ley 50 de 1990, normas que establecen tanto la obligación del empleador como los derechos del trabajador frente a estos recursos.

Estas leyes definen que las cesantías no pueden retirarse libremente para cualquier fin. Su uso está condicionado a situaciones específicas, consideradas prioritarias desde el punto de vista social y económico, como la pérdida del empleo, el acceso a vivienda o la educación.

Cuándo se pueden retirar las cesantías en Colombia

Durante 2026, los trabajadores podrán solicitar el retiro de sus cesantías siempre que cumplan con alguno de los motivos autorizados por la ley. No se requiere intermediarios, tramitadores ni pagos adicionales: el proceso es personal y directo con el fondo administrador.

Uno de los motivos más comunes es la terminación del contrato laboral. En este caso, el trabajador puede retirar la totalidad de las cesantías acumuladas o una parte, según sus necesidades, para cubrir gastos mientras encuentra un nuevo empleo.

Otro escenario frecuente es el uso de cesantías para vivienda, ya sea para comprar vivienda nueva o usada, adquirir un lote, construir, realizar ampliaciones o efectuar reparaciones locativas que mejoren las condiciones del inmueble.

También está permitido el retiro para educación, tanto del trabajador como de sus hijos o familiares directos, siempre que se trate de estudios superiores, técnicos o tecnológicos en instituciones debidamente acreditadas.

Usos autorizados de las cesantías en 2026

La normativa vigente contempla varios destinos específicos para los recursos de cesantías. Entre los principales se encuentran:

La compra de vivienda , que incluye no solo la adquisición del inmueble, sino también pagos asociados como la cuota inicial o gastos directamente relacionados con el proceso de compra.

, que incluye no solo la adquisición del inmueble, sino también pagos asociados como la cuota inicial o gastos directamente relacionados con el proceso de compra. La liberación de gravamen hipotecario , es decir, el pago total o parcial de un crédito hipotecario vigente, lo que permite reducir o eliminar la deuda sobre la vivienda.

, es decir, el pago total o parcial de un crédito hipotecario vigente, lo que permite reducir o eliminar la deuda sobre la vivienda. La educación superior , que cubre matrículas y otros costos académicos del trabajador o de sus hijos, siempre que se trate de instituciones reconocidas oficialmente.

, que cubre matrículas y otros costos académicos del trabajador o de sus hijos, siempre que se trate de instituciones reconocidas oficialmente. El servicio militar, en caso de que el trabajador sea convocado, y la incapacidad prolongada, cuando esta supera los 180 días por enfermedad o accidente no laboral, situaciones en las que las cesantías funcionan como un respaldo económico.

Requisitos para solicitar el retiro de cesantías en Colombia

Aunque los requisitos pueden variar ligeramente entre fondos, en general el trámite es sencillo. Para 2026, los fondos suelen solicitar únicamente el documento de identidad del trabajador y una carta o certificación que acredite el destino de los recursos.

En casos de terminación del contrato, se suele requerir una certificación del empleador que confirme la finalización del vínculo laboral. Para vivienda o educación, se piden documentos que respalden la compra, el crédito, la matrícula o el pago correspondiente.

Es importante verificar que la información coincida exactamente con los datos registrados en el fondo, ya que inconsistencias pueden retrasar el desembolso.

Canales disponibles para retirar las cesantías

Los fondos de cesantías en Colombia han fortalecido sus canales virtuales y presenciales, lo que facilita el proceso durante 2026. La mayoría permite iniciar el trámite en línea, adjuntando los documentos requeridos de forma digital, y recibir el dinero mediante consignación bancaria.

También sigue existiendo la opción presencial, para quienes prefieren realizar el trámite directamente en oficinas físicas, especialmente en casos que requieren validaciones adicionales o asesoría personalizada.

Plazos y recomendaciones para un retiro exitoso

Aunque no existe un plazo único para todos los retiros, una vez aprobada la solicitud, los fondos suelen realizar el desembolso en pocos días hábiles. Para evitar demoras, es clave presentar la documentación completa y asegurarse de que el motivo del retiro esté claramente justificado.

Entender cómo retirar las cesantías en Colombia durante 2026 no solo permite acceder a un derecho laboral, sino también tomar decisiones financieras informadas, alineadas con los objetivos personales y familiares del trabajador.