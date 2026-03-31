Durante la Semana Santa 2026, los bancos en Colombia ajustarán su funcionamiento debido a los días festivos y a la reducción de la actividad presencial. Como es habitual en el calendario financiero, las entidades priorizarán sus canales digitales mientras limitan la atención en oficinas físicas en fechas específicas.

Conocer estos cambios en los horarios bancarios es clave para evitar contratiempos en pagos, transferencias o trámites importantes. Aunque el sistema financiero seguirá operando, lo hará bajo condiciones especiales que impactan principalmente la atención en sucursales y el procesamiento de ciertas operaciones.

Horarios de bancos en Colombia antes de jueves y viernes santo 2026

Los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril de 2026, los bancos en Colombia funcionarán con total normalidad. Durante estas jornadas, las oficinas estarán abiertas en sus horarios habituales y los usuarios podrán realizar trámites presenciales sin restricciones.

Este periodo previo a los días festivos es el momento ideal para adelantar operaciones importantes, especialmente aquellas que requieren validación directa en sucursales. Programar pagos, consignaciones o solicitudes en estas fechas puede evitar demoras posteriores.

Qué días no abren los bancos en Semana Santa 2026 en Colombia

El jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026, correspondientes al Jueves Santo y el Viernes Santo, no habrá atención presencial en ninguna oficina bancaria del país.

Durante estos días festivos, las sucursales permanecerán cerradas en todo el territorio nacional. Esto significa que no se podrán realizar trámites en ventanilla ni recibir atención directa por parte del personal de las entidades financieras.

Atención bancaria el sábado 4 y domingo 5 de abril de 2026

El sábado 4 de abril, algunos bancos habilitarán oficinas con jornada sabatina, aunque no en todos los puntos. Estas sedes operarán bajo horarios especiales, por lo que se recomienda verificar previamente la disponibilidad antes de acudir.

En cuanto al domingo 5 de abril, las oficinas bancarias estarán cerradas, como es habitual durante los fines de semana en Colombia. La atención presencial se suspende completamente ese día.

Cómo funcionarán bancos como Bancolombia, BBVA y Banco Popular

Entidades como Bancolombia, BBVA y Banco Popular han confirmado que seguirán este esquema general durante Semana Santa.

Estas instituciones priorizarán el uso de canales digitales durante los días festivos, garantizando que los usuarios puedan seguir realizando operaciones sin necesidad de acudir a una oficina física.

Horarios del Banco de Bogotá en Semana Santa 2026

El Banco de Bogotá también aplicará cierres en sus sucursales el jueves 2 y viernes 3 de abril. Para el sábado 4 de abril, la entidad dispondrá de algunas oficinas con horarios especiales de atención.

El servicio presencial volverá a la normalidad el lunes 6 de abril, cuando se reanude la operación habitual en todas sus sedes a nivel nacional.

Canales digitales de los bancos en Colombia durante Semana Santa

Uno de los aspectos más importantes del funcionamiento bancario en Semana Santa es la continuidad de los servicios digitales. Entidades como Banco Caja Social han reiterado que sus plataformas estarán disponibles sin interrupciones.

Los usuarios podrán realizar diferentes operaciones a través de:

Aplicaciones móviles para transferencias, pagos y consultas.

Banca en línea disponible las 24 horas del día.

Cajeros automáticos para retiros y depósitos.

Corresponsales bancarios en comercios aliados.

Líneas telefónicas de atención.

Estos canales permiten que el sistema financiero siga activo, incluso cuando las oficinas están cerradas.

Qué operaciones pueden demorarse en Semana Santa 2026

Aunque los servicios digitales funcionan de manera continua, no todas las transacciones se procesan de inmediato durante los días festivos. En Colombia, el Jueves y Viernes Santo no son considerados días hábiles para efectos bancarios.

Por esta razón, algunas operaciones pueden presentar retrasos, especialmente las transferencias entre bancos o aquellas que requieren validación manual. En muchos casos, los movimientos realizados durante estos días se verán reflejados a partir del lunes 6 de abril.

Recomendaciones para usar los bancos en Semana Santa en Colombia

Para evitar inconvenientes, es recomendable planificar con anticipación cualquier trámite financiero. Aprovechar los días previos a los festivos para realizar operaciones importantes puede marcar la diferencia.

También es clave utilizar los canales digitales, que ofrecen soluciones rápidas y disponibles en todo momento. Verificar los horarios de corresponsales bancarios y la disponibilidad de cajeros automáticos ayudará a garantizar el acceso a efectivo y otros servicios durante la Semana Santa 2026 en Colombia.