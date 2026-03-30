Colombia se posiciona cada vez más como un referente del turismo religioso en América Latina, especialmente durante la Semana Santa. En 2026, la tendencia apunta hacia experiencias que combinan espiritualidad, historia y paisajes únicos, convirtiendo al país en un destino atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales.

Durante estos días, diferentes ciudades y santuarios se transforman en escenarios de encuentro espiritual. Peregrinaciones, procesiones y celebraciones litúrgicas hacen parte de una tradición que se mantiene viva y que, con el paso del tiempo, también ha logrado conectar con nuevas generaciones interesadas en vivir experiencias con sentido.

Destinos religiosos en Colombia para Semana Santa 2026

El turismo religioso en Colombia ofrece múltiples rutas que permiten vivir la fe desde distintas perspectivas. Desde templos enclavados en montañas hasta celebraciones con siglos de historia, la oferta es amplia y diversa. Para Semana Santa 2026, algunos destinos destacan por su crecimiento en visitantes y su impacto cultural.

Santuario de Las Lajas en Nariño: arquitectura y fe en un solo lugar

Ubicado en el departamento de Nariño, el Santuario de Las Lajas es uno de los íconos del turismo religioso en el país. Su imponente estructura, levantada sobre el cañón del río Guáitara, lo ha llevado a ser reconocido como una de las iglesias más impresionantes del mundo.

En Semana Santa, este destino cobra una relevancia especial. Miles de peregrinos llegan para participar en actos de fe, recorrer el santuario y vivir una experiencia espiritual en un entorno natural que potencia el recogimiento. Es uno de los lugares que más crece en visitas año tras año.

Monserrate en Bogotá: peregrinación y tradición en altura

El Santuario del Señor de Monserrate es uno de los destinos religiosos más representativos de Colombia. Ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se convierte en un punto clave durante Semana Santa.

La tradición de subir caminando como acto de fe sigue vigente, mientras que las celebraciones religiosas atraen a miles de visitantes. Su fácil acceso y la vista panorámica de Bogotá lo mantienen como uno de los destinos en tendencia para 2026.

Chiquinquirá en Boyacá: el principal centro mariano de Colombia

En Boyacá se encuentra la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, considerada el principal centro de devoción mariana del país.

Durante Semana Santa, este municipio recibe a miles de fieles que participan en ceremonias religiosas, procesiones y actos litúrgicos. La importancia histórica y espiritual de este lugar lo posiciona como uno de los destinos más relevantes para quienes buscan una experiencia de fe auténtica.

Catedral de Sal de Zipaquirá: experiencia espiritual bajo tierra

La Catedral de Sal de Zipaquirá ofrece una de las experiencias más innovadoras dentro del turismo religioso en Colombia. Construida en el interior de una mina de sal, su recorrido incluye estaciones del Vía Crucis que invitan a la reflexión.

En Semana Santa, este lugar se convierte en un escenario ideal para quienes buscan una vivencia espiritual diferente. La combinación de iluminación, arquitectura y simbolismo lo mantiene como un destino en crecimiento para 2026.

Buga y el Señor de los Milagros: peregrinación masiva en Colombia

El municipio de Buga alberga la Basílica del Señor de los Milagros, uno de los principales centros de peregrinación del país. Durante Semana Santa, miles de personas llegan para venerar al Señor de los Milagros, participar en celebraciones religiosas y cumplir promesas. Su relevancia espiritual y su fácil acceso lo convierten en uno de los destinos más visitados en estas fechas.

Semana Santa en Popayán: tradición religiosa desde 1566

Popayán es reconocida por tener la celebración de Semana Santa más importante de Colombia. Sus procesiones, que se realizan desde 1566, son una manifestación cultural y religiosa de gran valor.

Las calles del centro histórico se llenan de fieles y visitantes que participan en recorridos solemnes acompañados de música sacra y pasos tradicionales. Este evento posiciona a la ciudad como uno de los destinos más buscados para vivir la Semana Santa en 2026.

Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción en Popayán

La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los epicentros de las celebraciones religiosas durante Semana Santa.

Su arquitectura colonial y su papel dentro de las ceremonias litúrgicas la convierten en un punto clave para quienes visitan la ciudad en estas fechas. Allí se desarrollan actos religiosos de gran relevancia que consolidan a Popayán como un referente del turismo espiritual en Colombia.