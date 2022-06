¡Ojo!: Ya volvió el Pico y placa en Medellín

El Pico y placa volvió en la ciudad de Medellín después de que se solucionarán algunos inconvenientes en el Metro y así se manejará las el 22, 23 y 24 de junio de 2022.

Después de varios días de arreglos en algunas de las estaciones del Metro en la capital antioqueña, el Alcalde Daniel Quintero confirmó que desde este miércoles 22 de junio vuelve la medida de movilidad que restringe la circulación de vehículos particulares y motos en las principales avenidas de la ciudad.

Hay que recordar que si los ciudadanos no cumplen con el Pico y placa se pueden exponer a una multa económica y hasta la inmovilización del vehículo.

Pico y placa en Medellín

Miércoles 22 de junio

Particulares: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., 8:00 p.m.)

Motos: placas iniciadas en 4 y 8 (5:00 a.m., 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Jueves 23 de junio

Particulares: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 0 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Viernes 24 de junio

Particulares: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 6 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

La medida del Pico y placa en Medellín no aplica para el fin de semana y festivos en esta parte de Colombia.