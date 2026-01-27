La libreta militar continúa siendo en 2026 un documento clave para miles de ciudadanos en Colombia. Aunque con el paso de los años se han reducido algunas exigencias, este certificado sigue siendo determinante para acceder a empleos formales, adelantar trámites académicos y completar procesos administrativos ante entidades públicas y privadas.

Definir la situación militar no solo evita sanciones económicas, sino que también previene bloqueos en la vida laboral y profesional. Por eso, conocer cuánto cuesta la libreta militar en 2026, quiénes pueden obtenerla gratis y cómo es el paso a paso para tramitarla se ha convertido en una necesidad, especialmente para quienes ya superaron la edad de prestación del servicio militar obligatorio.

Por qué es obligatorio definir la situación militar en Colombia

La obligación de definir la situación militar está establecida en la Ley 1861 de 2017. De acuerdo con esta norma, los hombres colombianos deben regularizar su estatus a partir de los 18 años, como parte de los deberes constitucionales asociados al compromiso ciudadano con la defensa y la seguridad del país.

Aunque no todos los ciudadanos deben prestar el servicio militar, sí están llamados a realizar el trámite de definición. No contar con la libreta militar puede convertirse en un obstáculo para firmar contratos laborales, posesionarse en cargos públicos o adelantar procesos académicos, especialmente en instituciones oficiales.

Precios de la libreta militar en Colombia para 2026

Hasta ahora, el Ejército Nacional de Colombia no ha publicado un ajuste oficial de tarifas para 2026. Por esta razón, continúan vigentes los valores definidos para 2025, calculados con base en el salario mínimo mensual legal vigente.

Para 2026, el salario mínimo fue fijado en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. A partir de este valor se calcula la Cuota de Compensación Militar que deben pagar las personas que no prestan el servicio militar.

Los valores estimados quedarían de la siguiente manera:

Personas sin ingresos económicos: 5 % del salario mínimo, equivalente a $87.545.

Personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos: 15 % del salario mínimo, es decir, $262.636.

Ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos: 25 % del salario mínimo, correspondiente a $437.726.

Ingresos superiores a cuatro salarios mínimos: 50 % del salario mínimo, lo que representa $875.453.

Estos valores podrían ser ajustados oficialmente una vez se publiquen las tarifas definitivas del año en curso, por lo que siempre se recomienda verificar la información antes de realizar el pago.

Qué es la Cuota de Compensación Militar y cómo se calcula

La Cuota de Compensación Militar es el valor que deben pagar los ciudadanos que no prestan el servicio militar obligatorio. No se trata de una multa, sino de un mecanismo legal para definir la situación militar y obtener la libreta.

El cálculo se hace con base en la capacidad económica del solicitante o de su núcleo familiar, lo que permite que el valor sea proporcional a los ingresos y no represente una carga excesiva para quienes se encuentran en condiciones económicas más limitadas.

Quiénes pueden sacar la libreta militar gratis en 2026

La legislación colombiana contempla exenciones para determinados grupos poblacionales que pueden obtener la libreta militar sin pagar la cuota de compensación económica. En algunos casos, estas personas solo deben asumir el costo de impresión del documento físico, si deciden solicitarlo en ese formato.

Entre quienes pueden acceder a la libreta militar gratis en 2026 se encuentran:

Víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Ciudadanos en condición de extrema pobreza, especialmente quienes pertenecen a los grupos más vulnerables del Sisbén.

Personas con discapacidad física o mental permanente, debidamente certificada.

Hijos únicos, tanto por línea paterna como materna.

Miembros de comunidades indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica.

Estas personas están exentas del pago, pero deben realizar el trámite para que su situación militar quede formalmente definida en el sistema.

Otras personas exentas de prestar el servicio militar

Además de quienes pueden obtener la libreta gratis, existen otros grupos que están exentos de prestar el servicio militar, siempre que acrediten su condición ante la autoridad competente. Entre ellos se incluyen clérigos y miembros de órdenes religiosas, personas desmovilizadas de grupos armados ilegales, mujeres transgénero y objetores de conciencia reconocidos oficialmente.

Cómo tramitar la libreta militar en Colombia paso a paso

El proceso para obtener la libreta militar puede realizarse de manera virtual y presencial. Aplica especialmente para personas mayores de 24 años o para quienes hayan superado cinco semestres universitarios sin haber prestado el servicio militar.