Ingreso Solidario: Cómo volver a quedar activo si fue suspendido

Prosperidad Social explicó cómo debe hacer un beneficiario del Ingreso Solidario, que fue suspendido, para activarse y seguir recibiendo giros.

Sí existe la suspensión en los pagos. Ocurre cuando un beneficiario no bancarizado, que tiene como medio de pago el cobro presencial en Supergiros, se dejó acumular. Completó tres giros sin ir por el incentivo.

Este tipo de situaciones hacen que el beneficiario entre en un estado de “suspensión”. Ojo: No confundir con retiro. Un beneficiario suspendido, si bien no puede recibir pagos, aún no queda fuera del programa social.

Lo que debe hacer es todo un proceso para ser activado y que pueda cobrar no solo los pagos pendientes, sino seguir en condición de cobrar los nuevos giros. Está confirmado que el Ingreso Solidario va hasta diciembre del año 2022.

La plata que no se haya cobrado no se pierde. Queda reservada hasta que Prosperidad Social genere fechas de pagos especiales. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con los hogares con pagos pendientes del 2021 y 2020. Esos hogares se acercan a Supergiros a cobrar los giros pendientes.

De la misma manera se organizarán ciclos de pagos en los siguientes meses. Es importante no dejar acumular más de tres pagos seguidos.

Prosperidad Social procede a suspender al beneficiario. A ese beneficiario le quedan congelados esos tres pagos, ahorrados, pero no sigue acumulando giros hasta que no solucione este inconveniente.

¿Qué debe hacer para levantar la suspensión en los giros?

A ese titular del Ingreso Solidario le corresponde acercarse a Prosperidad Social y por escrito radicar la solicitud de reactivación en el programa, aclarando relación de novedades que tenga el hogar, como cambio de domicilio, ciudad. Que explique la dificultad que tuvo para no cobrar los tres pagos.

Una recomendación que se hace en Prosperidad Social es no dejar acumular pagos cuando van de un año a otro. Cuando esto pasa, son dos vigencias, dos años distintos. La plata de años anteriores implica hacer un trámite complejo ante el Ministerio de Hacienda. Eso explica la realización de las jornadas especiales de pagos pendientes.