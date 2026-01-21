Durante años, el precio de la gasolina en Colombia ha sido uno de los factores que más ha golpeado el bolsillo de los ciudadanos. Conductores particulares, transportadores y sectores productivos han tenido que enfrentar una tendencia casi ininterrumpida de aumentos, que llevó al país a ubicarse entre los de combustible más caro de la región.

Ahora, esa dinámica empieza a cambiar. El Gobierno Nacional confirmó una reducción en el precio del galón, un anuncio que marca un punto de quiebre tras meses sin variaciones a la baja. Aunque el alivio será moderado, rompe una racha de años en los que el precio solo subía.

Cuándo empezará a bajar el precio de la gasolina en Colombia durante 2026

La reducción en el precio del galón de gasolina comenzará a aplicarse a partir del 1 de febrero, según confirmó el Ministerio de Hacienda. El ajuste será cercano a los 300 pesos por galón, una cifra que no transforma por completo el panorama, pero sí representa el primer alivio real para los consumidores.

En la actualidad, el precio promedio nacional ronda los 16.000 pesos por galón, un nivel históricamente alto que se mantuvo estable durante varios meses. Con este cambio, el valor seguirá siendo elevado, pero marcará el inicio de una nueva etapa en la política de precios del combustible.

El anuncio oficial que confirmó el cambio de tendencia

La confirmación fue hecha por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el ajuste ya está definido y comenzará a reflejarse desde febrero. En entrevista con Caracol Radio, el funcionario señaló que el país logró superar uno de los principales obstáculos fiscales que impulsaron las alzas.

“Creemos que una reducción es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes”, afirmó el ministro, dejando claro que ya existen las condiciones técnicas y fiscales para empezar a aliviar el precio interno de la gasolina.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, la clave

Uno de los puntos centrales del anuncio es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo fue creado para amortiguar las variaciones del precio internacional del petróleo y evitar impactos bruscos en el mercado interno.

Durante años, el FEPC acumuló una deuda millonaria para el Estado, producto de subsidiar el precio del combustible. Ese déficit fue la principal razón de los incrementos sostenidos que se aplicaron en el país, especialmente desde 2022.

Según el Gobierno, esa deuda ya fue saldada, lo que reduce la presión fiscal y permite evaluar reducciones sin poner en riesgo las finanzas públicas.

Por qué el alivio será moderado y no mayor en el precio de la gasolina en Colombia

Pese a la expectativa ciudadana, el Gobierno ha sido claro en que no se trata de una reducción profunda. El precio de la gasolina sigue dependiendo de factores como el valor internacional del crudo, la tasa de cambio, los costos logísticos y los impuestos.

Además, el Ejecutivo busca evitar un nuevo desbalance fiscal como el que en su momento afectó al FEPC. Por eso, el ajuste se plantea como un primer paso, cuidadosamente calculado, y no como una baja agresiva o sostenida en el corto plazo.

Cómo impactará esta baja en el bolsillo de los colombianos

Para los conductores particulares, la reducción implicará un ahorro modesto por cada tanqueada, pero significativo desde el punto de vista simbólico. Después de años de incrementos, ver el precio bajar cambia la percepción del costo del combustible.

En sectores como el transporte y la logística, el impacto será limitado, ya que el combustible sigue siendo uno de los principales costos operativos. Sin embargo, la baja reduce parcialmente la presión financiera, aunque no se traducirá de inmediato en tarifas más bajas.

Diferencias en el precio de la gasolina según la ciudad en Colombia

Como es habitual, el ajuste no se reflejará de forma idéntica en todas las ciudades. El precio del galón varía según costos de transporte, logística y ubicación geográfica.

Aunque la reducción será de referencia nacional, algunas capitales podrían registrar variaciones leves frente al promedio. Aun así, el ajuste servirá como base para los nuevos precios oficiales que entrarán en vigencia.

Qué puede pasar con el precio de la gasolina en Colombia después de este ajuste

Por ahora, no hay anuncios de nuevas reducciones. Cualquier cambio adicional dependerá del comportamiento del petróleo, del dólar y de la estabilidad fiscal del país.

Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en mantener un equilibrio entre aliviar el bolsillo de los ciudadanos y garantizar la sostenibilidad financiera del Estado. El cierre del déficit del FEPC abre una puerta, pero no asegura bajas aceleradas en los próximos meses.

Un respiro esperado tras años de presión

La confirmación de esta reducción marca el fin de una etapa dominada por las alzas. Aunque el alivio será limitado, el mensaje es claro: el precio de la gasolina dejó de moverse en una sola dirección.

Por primera vez en mucho tiempo, el combustible en Colombia empieza a dar señales de tregua, un cambio que impacta tanto en el bolsillo como en la percepción económica de millones de ciudadanos.