Cómo retirar pagos de Familias en Acción e Ingreso Solidario con MOVii

MOVii es una plataforma de ayuda en los pagos que se hacen de programas sociales muy importantes en Colombia como lo son Ingreso Solidario y Familias en Acción.

MOVii, cuenta digital que sirve de gran ayuda en programas sociales como Ingreso Solidario y el de familias en Acción, facilita mucho las cosas al momento de hacer uso del recurso económico que lega a los beneficiarios de alguno de estos programas.

Aclaremos antes algo: Un hogar no puede ser beneficiario a la vez de Familias e Ingreso Solidario. No son compatibles. Por lo tanto, si está con Familias no tiene Ingreso Solidario y viceversa.

MOVii sirve como plataforma para ayudar en la dispersión de los ciclos activos que existan para giros en Familias en Acción. Con Ingreso Solidario igual (cada dos meses).

Formas de retirar subsidios con MOVii

Los beneficiarios cuentan con distintas alternativas para retirar el dinero, sin dejar de lado la opción de usar el incentivo en forma virtual, en compras online o transacciones como recargas o pagos de servicios públicos, entre otros.

Si es para retiros, el sistema en Familias en Acción indica que se pueden hacer hasta 4 retiros gratis.

Opciones para enviar y retirar plata con MOVii

Transfiya: Haz tus envíos de plata gratis a otros bancos fácil, rápido y seguro

Retiro en cajeros: Retira gratis en cajeros Servibanca sin tarjeta o en cajeros del grupo AVAL con tarjeta MOVii.

Retiro en redes aliadas: Retira gratis en puntos como Éxito, Red Vía, La Rebaja, RedServi, Multipagos, entre otros.

Transferecias bancarias: Transfiere a otras cuentas de ahorro o corriente por $3.000.

Enviar a otros MOVii: Envía plata gratis entre amigos MOVii.

Giros nacionales: Envía plata a cualquier lugar del país y a cualquier persona.