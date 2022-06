Ingreso Solidario: ¿Cómo estar pendiente del siguiente pago?

El último ciclo de pagos que se pagó en el Ingreso Solidario fue el de mayo y junio. ¿Qué se sabe sobre el siguiente periodo de giros?

Hay bastante información en redes sociales y en la misma web, que en determinados casos puede provocar confusiones entre los beneficiarios del programa. Para hacer claridad sobre el Ingreso Solidario, aportamos datos de interés general sobre los pagos que se aproximan.

¿Cuándo es el siguiente giro del Ingreso Solidario?

De acuerdo con Prosperidad Social, los pagos de este año en el Ingreso Solidario se hacen cada dos meses. En este caso, el siguiente giro quedó para el mes de julio y cubre también el ciclo de agosto. Es posible que la dispersión esté pactada para comenzar sobre la tercera semana de ese mes.

En cualquier caso, la entidad competente y autorizada para dar información veraz acerca de las fechas de pago y otros cambios es Prosperidad Social. O en su defecto, desde la misma Presidencia de la República.

¿Se seguirá pagando lo mismo?

No. Hay un cambio en la tarifa, la cual será diferencial. Dependerá entonces del Grupo Sisbén al que pertenezca ese hogar, como de la misma cantidad de integrantes que hay en dicho hogar para saber si un hogar puede recibir más dinero.

¿En junio hay nuevos pagos del Ingreso Solidario?

No es posible. Ya se terminó un ciclo (inició el 18 de mayo). En la actualidad no se ha dicho nada. La única opción es un ciclo especial de giros para beneficiarios con pagos pendientes del Ingreso Solidario en el 2021 y 2020. Sin embargo, no existe aún información relacionado, así que lo mejor es esperar algún pronunciamiento oficial.