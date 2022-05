Cali: Pico y placa 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo del 2022

Así se manejará la medida en la ciudad de Cali desde el 23 hasta el 27 mayo del 2022 según lo establecido por la Secretaria de Movilidad.

Una de las capitales principales del país también ha establecido la medida del Pico y placa para mejorar la movilidad en las principales avenidas de la ciudad. Desde enero la Secretaría encargada de todo lo que tiene que ver con la movilidad estableció cómo se manejaría en el primer semestre del 2022.

Hay que tener presente que en Cali esta regla solo rige para vehículos particulares, taxis y el transporte público colectivo. También existe una multa en caso de que no sea cumplida la medida que se tendrá que pagar y que tiene un valor de $500.000.

Pico y placa en Cali

Lunes 23 de mayo del 2022

Particulares: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 10:00 a.m. y 4:oo a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Martes 24 de mayo de 2022

Particulares: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 10:00 a.m. y 4:oo a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Miércoles 25 de mayo de 2022

Particulares: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 10:00 a.m. y 4:oo a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Jueves 26 de mayo de 2022

Particulares: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 10:00 a.m. y 4:oo a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Viernes 27 de mayo de 2022

Particulares: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 10:00 a.m. y 4:oo a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 0 y 1 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Sábado 28 de mayo de 2022

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Domingo 29 de mayo de 2022

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)