El crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia es una realidad cada vez más visible. Con cerca de 200 mil unidades circulando en el país, esta alternativa de movilidad no solo responde a la necesidad de reducir el impacto ambiental, sino que también se ha convertido en una opción estratégica para quienes buscan optimizar costos a mediano y largo plazo. A los beneficios ya conocidos como la exención de pico y placa, el ahorro en combustible y menores gastos de mantenimiento, ahora se suman incentivos tributarios más estructurados en 2026.

Sin embargo, acceder a estos beneficios no depende únicamente de tener un vehículo eléctrico o híbrido. El Gobierno nacional estableció un trámite obligatorio que se convierte en la llave para obtener estas ventajas fiscales. Entender este proceso, sus requisitos y su alcance es fundamental para cualquier propietario que quiera aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la movilidad sostenible en el país.

Certificado UPME para vehículos eléctricos en Colombia: qué es y para qué sirve

El certificado emitido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) es el documento clave que deben obtener los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos en 2026. Este certificado valida que la inversión realizada cumple con los criterios técnicos exigidos para acceder a incentivos relacionados con energías limpias.

La implementación de este requisito fue oficializada mediante la Resolución 000070 de 2026, en respuesta al aumento de solicitudes registradas en el año anterior. Solo en 2025, la entidad recibió cerca de 10.000 solicitudes, lo que demuestra el interés creciente por este tipo de beneficios en Colombia.

Es importante tener claro que el certificado no otorga directamente los incentivos económicos. Su función es servir como soporte técnico que habilita al solicitante para avanzar en el proceso ante la autoridad tributaria.

Cómo solicitar el certificado UPME en 2026

El trámite se realiza a través de un aplicativo web habilitado por la UPME. En esta plataforma, tanto personas naturales como jurídicas deben cargar la información requerida para que la entidad evalúe el cumplimiento de los criterios establecidos.

El proceso inicia con el registro del solicitante, seguido de la carga de documentos técnicos, financieros y legales. Una vez enviada la solicitud, la UPME analiza la información y, si todo está en regla, expide el certificado correspondiente.

Después de obtener este documento, el siguiente paso es presentarlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Solo así es posible materializar los beneficios tributarios. Este esquema deja claro que se trata de un proceso en dos fases: validación técnica y validación fiscal.

Requisitos para obtener beneficios de carros eléctricos en Colombia

Uno de los aspectos más importantes del trámite es la preparación de la documentación. La calidad y coherencia de los soportes presentados pueden marcar la diferencia entre una aprobación rápida o un proceso retrasado.

Documentos técnicos del vehículo eléctrico o híbrido: Se deben presentar fichas técnicas, certificados de conformidad y documentos que respalden la eficiencia energética del vehículo. Estos elementos permiten a la UPME verificar que el proyecto cumple con los estándares requeridos.

Se deben presentar fichas técnicas, certificados de conformidad y documentos que respalden la eficiencia energética del vehículo. Estos elementos permiten a la UPME verificar que el proyecto cumple con los estándares requeridos. Soportes financieros de la inversión: El solicitante debe adjuntar facturas, proyecciones de inversión y comprobantes de los gastos asociados. Esta información es clave para determinar el alcance de los beneficios tributarios.

El solicitante debe adjuntar facturas, proyecciones de inversión y comprobantes de los gastos asociados. Esta información es clave para determinar el alcance de los beneficios tributarios. Documentación legal del solicitante: Las personas naturales deben presentar su identificación, mientras que las empresas deben aportar certificados de existencia y representación legal vigentes. Este paso garantiza la validez jurídica de la solicitud.

Cumplir con estos requisitos es indispensable para que la UPME emita el certificado que habilita el acceso a los incentivos.

Beneficios tributarios para vehículos eléctricos e híbridos en 2026

Una vez completado el trámite y validado el certificado ante la DIAN, los propietarios pueden acceder a diferentes beneficios que impactan directamente sus finanzas.

Deducción en el impuesto de renta en Colombia: El incentivo más destacado es la posibilidad de deducir hasta el 50 % del valor de la inversión en el impuesto de renta. Este beneficio puede aplicarse durante un periodo de hasta 15 años, lo que mejora significativamente la rentabilidad de la inversión.

El incentivo más destacado es la posibilidad de deducir hasta el 50 % del valor de la inversión en el impuesto de renta. Este beneficio puede aplicarse durante un periodo de hasta 15 años, lo que mejora significativamente la rentabilidad de la inversión. Exclusión de IVA en vehículos eléctricos: Los vehículos eléctricos, híbridos y motos eléctricas pueden estar excluidos del IVA, al igual que algunos servicios técnicos necesarios para su implementación. Esto reduce el costo total de adquisición y operación.

Los vehículos eléctricos, híbridos y motos eléctricas pueden estar excluidos del IVA, al igual que algunos servicios técnicos necesarios para su implementación. Esto reduce el costo total de adquisición y operación. Exención de aranceles para tecnología limpia: También se contempla la eliminación de aranceles para la importación de equipos y maquinaria relacionados con energías limpias. Este beneficio es especialmente relevante para proyectos que requieren tecnología especializada no producida en Colombia.

DIAN y beneficios tributarios de vehículos eléctricos: cómo se hacen efectivos

Aunque la UPME cumple un rol fundamental en la certificación técnica, la aprobación final de los beneficios depende de la DIAN. Esto significa que el certificado es una condición esencial, pero no garantiza automáticamente la aplicación de los incentivos.

El propietario debe presentar el documento dentro de su proceso tributario para que la DIAN evalúe y autorice la deducción o exención correspondiente. La consistencia en la información y el cumplimiento de los requisitos fiscales son determinantes en esta etapa. Este modelo asegura que los beneficios se otorguen bajo criterios claros y verificables, fortaleciendo la transparencia del sistema.

Por qué el certificado UPME es clave para la movilidad eléctrica en Colombia

El trámite obligatorio no solo regula el acceso a beneficios, sino que también impulsa la formalización de las inversiones en energías limpias. Al exigir una validación técnica, el Gobierno garantiza que los proyectos realmente contribuyan a la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Para los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos, este proceso representa una oportunidad estratégica. Más allá de ser un requisito, es el mecanismo que permite convertir una decisión de movilidad en una ventaja económica real en 2026.