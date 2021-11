“Me molestó lo de Chicho Arango sobre Nacional”

En Millonarios se enrareció el ambiente alrededor de Chicho Arango. Hasta hace unos meses, querido, extrañado. Un futbolista sobre el cual también hay expectativas. El club posee un 20% de sus derechos, hecho que le concede una opción de obtener un ingreso económico importante, siempre y cuando se dé una transferencia internacional.

Arango, además, dejó huella en el club. Fue figura, decisivo. Su único lunar fue aquella expulsión en el compromiso de ida por la final contra Tolima del primer semestre. En todo lo demás, la afición le guarda aprecio.

Esos sentimientos, sin embargo, comenzaron a cambiar en varios seguidores, cuando constataron que el jugador es hincha de Atlético Nacional. Ahora que no es parte de Millonarios, el Chicho lo ha confesado. Guarda apreció por el club Verdolaga.

Hace unos días, durante una entrevista que le hicieron en DIRECTV, el jugador de 26 años confesó que si se llegara a dar el caso de una final entre Millonarios y Nacional él, como hincha, le haría fuerza al verde paisa.

Fue el punto de partida para una controversia. Molestias en la casa azul, donde sus seguidores no creen que haya sido correcto de su parte expresarse así, cuando fue en el club bogotano donde se le dio la posibilidad de mostrar su gran condición.

David Mackálister Silva no está de acuerdo con Arango

Con respeto, siempre procurando en no hacer mella sobre algo que ya tiene bastante controversia a su alrededor, el capitán de Millonarios considera como un desacierto las declaraciones de su antiguo compañero de equipo.

“Evidentemente no puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo, David Silva no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía. Es algo que no comparto, lo respeto, porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores”, dijo Silva en DIRECTV Sports.